Jabolčno-krompirjeva omleta

Za 4 osebe:

0,5 kg jabolk

0,5 kg krompirja

0,5 l mleka

100 g sladkorja

50 g moke

3 jajca

sol



Krompir operemo in celega skuhamo v slani vodi. Odlijemo vodo in pustimo, da se ohladi, olupimo in zmečkamo v skledi. Dodamo naribana jabolka, jajca, sladkor, moko, mleko in sol ter zmešamo v gladko zmes, podobno kot za palačinke. Če je pregosta, dolijemo malo vode. V ponvi segrejemo malo olja in spečemo omlete, zlato rjavo z obeh strani. Navedene količine zadoščajo za približno deset omlet. Po želji potresemo s sladkorjem v prahu. Postrežemo s kompotom ali svežim sadjem.

Letos se bomo jabolk do sitega najedli, letina je tako obilna, da jih bo več kot dovolj tudi za pripravo v različnih jedeh, običajno sladkih.Nepogrešljivi so jabolčni zavitek, pita ali torta. Za pripravo jedi jabolka običajno olupimo, saj marsikomu ni všeč, če se olupek zatakne v ustih. Vendar ga je škoda zavreči, zato lupimo le poškodovana ali bolna jabolka.Zdaj pa smo že tam, da rahlo nagnitih jabolk ni treba zavreči, ampak jih le obrežemo in predelamo, bodisi naribamo za v pogače ali pa skuhamo kompot, čežano, marmelado ali sok. Prav tako popijemo tudi vodo, ki ostane po kuhanju kompota.