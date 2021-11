Čas za ocvirke

V hladnih dneh se nam začnejo cediti sline po drugačni hrani kot poleti, teknejo krepke jedi, tudi na žlico, resnici na ljubo pa je treba povedati, da prenekatera ni ravno zgled zdrave kuhinje. A nič ne de, v zmernih količinah si lahko privoščimo tako rekoč vse.

Tudi mast, zaseko in ocvirke. To so prav posebna živila, pripravljena iz svinjske slanine, ki so bila dolgo odrinjena na seznam nezdravih živil, danes pa lahko odkrito priznamo, da so nam všeč. Za vsako od njih je priporočljivo izbrati določen kos. Ocvirke, ki jim danes namenjamo pozornost, pripravimo iz hrbtnega dela slanine, ki je praviloma mesnat. Poleg slanine potrebujemo čebulo in malo vode, po nekaterih receptih pa tudi mleka, zaradi katerega bodo, tako pravijo, ocvirki bolj hrustljavi.

Izberemo kakovostno slanino z vratnega predela. FOTO: Banedeki/Getty Images

Ocvirki so tradicionalna jed, ki so jo pripravili na kolinah, danes, ko nam je sveže meso dostopno vse leto, pa so vselej na voljo. V trgovini lahko kupimo različne vrste ocvirkov, večje ali manjše, suhe ali v masti, tudi v zaseki. Če pogledamo po tradicionalnih kuhinjah, so se ocvirki razlikovali po pokrajinah ali celo vaseh. Za dolenjske je značilno, da so veliki in elastični, prleški pa so drobni in suhi, da se kar sipljejo.

Ker lahko primerno slanino kupimo pri mesarju, tudi čas priprave ocvirkov ni več vezan le na zimo, priprava pa je precej preprosta, zahteva le dovolj časa in potrpežljivost pri rezanju ali mletju slanine. Če želimo velike ocvirke, bomo slanino narezali na koščke, velike od 3 do 4 centimetre. Če želimo bolj drobne in suhe, jo lahko kar zmeljemo v mesoreznici.

Stresemo v lonec oziroma kozico, najbolje se obnese emajlirana, zalijemo z malo vode ter počasi segrevamo, da se slanina začne topiti. Dodamo še nekaj čebul, narezanih na četrtine, in med mešanjem pražimo, dokler se slanina povsem ne raztopi, koščki mesa pa popečejo, da dobijo zlato rjavo barvo. Takoj precedimo in ocvirke stresemo v posebno posodo oziroma kozarce. Če hočemo, da bodo karseda suhi, jih krepko stisnemo ob cedilo, da izteče čim več maščobe.

Pomagamo si z mesoreznico.

Potem jih stresemo na papirnato brisačo, da se odcedi maščoba, ocvirke pa ohladimo. Naložimo jih v kozarce in dobro zapremo, če jih želimo hraniti dlje, jih zalijemo z maščobo, ki bo izpodrinila zrak. Hranimo v hladnem in temnem prostoru, ko kozarec odpremo, pa v hladilniku.