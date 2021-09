Zamrzovanje sadja in vrtnin – kaj blanširamo in zakaj?

V času, ko je na razpolago veliko svežega sadja in zelenjave, si gospodinje in gospodinjci izmenjujejo izkušnje, kako se v zamrzovalniku obnesejo surove vrtnine v primerjavi z blanširanimi in katero sadje se »izplača« zamrzovati. Z eksperimentiranjem ni nič narobe, velja pa prisluhniti priporočilom prehranskih strokovnjakov, da bosta zamrznjena sadje in zelenjava ohranila čim več hranilnih snovi.