V Bovcu 34 filmov o naravi in športu v njej

Bovec Outdoor Film Festival (BOFF) bo v bovškem kulturnem domu potekal od torka, 28., do četrtka, 30. decembra. V tridnevnem poznopopoldanskem in večernem sporedu bodo na zaslonu velike dvorane prikazali 34 filmov, med njimi jih je osem domače produkcije, še eden je nastal v dolini Soče, eden pa tik za mejo, na Kaninu. Trideset filmov je v tekmovalnem sporedu: 13 med dolgimi športnimi, eden manj med kratkimi ter štirje v kategoriji Narava in ekologija. Pet je reklamnih, zunaj tekmovalnega sporeda. O nagrajencih bodo spet odločali obiskovalci.

Program je pripravljen tematsko: prvega dne, ko spored odpre okrogla miza na temo trajnostne mobilnosti v Sloveniji in Alpah, bosta v ospredju narava in ekologija, nato pa platno zavzamejo kolesarji, smučarji, deskarji ter seveda plezalci in alpinisti, pa kajakaši in drugi.

V tekmovalnem sporedu bodo predvajali 30 filmov.

Prisotna bo večina domačih avtorjev in akterjev, ob projekcijah bo z njimi organiziran tudi razgovor. Poleg okrogle mize v torek so med spremljevalnimi prireditvami festivala še razstava, ki jo tokrat sestavljajo grafike in izdelki rokodelca Jureta Sodje (Moonchild Snowboards), predavanje alpinista Luka Stražarja, izlet v jamo Srnico ter ponudba knjig na stojnici.