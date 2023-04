Razglednik v preddverju Stola

Verigo Karavank nad Jesenicami obvladuje njen najvišji vrh Stol. Doseže 2236 metrov višine in v njegovi senci vsi bližnji vrhovi preprosto zbledijo, čeprav so sorazmerno lahko dostopni in vsi po vrsti prekrasni razgledniki. Eden takih je 1075 metrov visoki Smolnik.

Pogled proti Radovljici.

Zapeljemo se torej na Gorenjsko, v Žirovnici se zapeljemo skozi vas Moste in nato v dolino potoka Završnice. Parkiramo ob jezeru in se napotimo po poti za Valvasorjev dom. Po približno petih minutah zapustimo makadamsko cesto, prečkamo potok Rečica in kolovoz zapustimo s sprehodom prek travnika. Na drugi strani prečkamo pašno ograjo in naletimo na shojeno pot v gozd, ki zavije rahlo levo. Strmina naraste in nekaj časa grizemo kolena. Čez čas prečkamo kolovoz, ki vodi od vasi Poljana proti Valvasorjevemu domu, in pot se postavi še bolj strmo pokonci.

Za našim hrbtom so v pomladi še zasnežena pobočja Stola.

Ura hoda

Vseskozi vodi proti severu. Prijetna, s koreninami porasla pot se tu in tam povsem položi in zatem ponovno vzpne. Ko strmina še tretjič popusti, se začne najstrmejši del vzpona. Pot je tako strma, da je potrebne precej previdnosti, predvsem v mokrem, torej tudi v snegu. Z gozdnate poti stopimo na odprto in se v bližini prepadnega roba povzpnemo le še nekaj korakov do vrha. Ura hoda, ravno toliko, da se zadihamo.

Teloh oznanja prihod pomladi.

Na vrhu Smolnika nas pričakata geometrski kamen in klopca z razgledom. Za našim hrbtom so v pomladi še zasnežena pobočja Stola, globoko pod nami pa jezerce umetne akumulacije v Završnici in pogled na ravnino v okolici Radovljice.

Na poti.

Smolnik je priljubljena izletniška točka okoličanov, kar se vidi že po tem, da je pot na ta sicer precej neznani vrh lepo uhojena. Ne potrebujemo celega dne, a vrh je prava vaba, da na njem preživimo lepo popoldne.