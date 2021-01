Psi obožujejo igro

Le minutka časa in ščep izvirnosti

Mentalna zaposlitev je izjemno pomembna za pasji kognitivni razvoj, najboljše rezultate pa dosežemo prav z igro, spodbujajo kinologi. V obdobju, ko je naše gibanje omejeno, mnogi pa težko najdejo rešitve, kako psa zaposliti doma, medtem ko so sami prikovani za računalnik, zato ponujamo nekaj predlogov.Ti bodo sicer padli na najbolj plodna tla, če je naš kuža mladič, a brez skrbi, tudi zrelejši psi so običajno navdušeni nad novostmi in z veseljem sprejmejo izzive, ki jih ponujajo miselne igrače. Teh je na trgovskih policah zelo veliko, ponudba je na pasjem oddelku vedno pestra, a tudi draga, če ne celo potratna, z malce ustvarjalnosti pa lahko pripomoček izdelamo sami.Ne potrebujemo veliko, zadostujejo odslužena oblačila, brisače ali embalaža, teniška žogica pa še kak pripomoček in seveda slastni priboljški – za vsak izdelek potrebujemo le nekaj minut, kužku pa bo naša stvaritev omogočila neskončen vir zabave. Za začetek mu lahko v staro brisačo ali kuhinjsko krpo preprosto zavijemo nekaj briketov: oblikujemo ohlapno palačinko in jo položimo kužku na tla. Vonjave ga bodo spodbudile, da se bo potrudil najti poslastico. Naslednji izziv je lov za priboljškom v odsluženi plastični posodici: vanjo natresemo nekaj drobnih priboljškov, jo zapremo, potem pa na več koncih preluknjamo.Kuža bo embalažo marljivo kotalil, stresal in jo potiskal po tleh, vsake toliko pa bo nagrajen z briketom, ki bo padel skozi luknjico. Takšne vaje bo vesel vsak dan! Namesto plastične posodice lahko uporabimo kartonsko škatlo, ki jo pustimo povsem zaprto: kuža naj si da duška z zobmi in jo povsem raztrga, pri tem pa smo pozorni, da ne zaužije kartona. Igra je primerna predvsem za tiste štirinožne prijatelje, ki gospodarja pogosto jezijo in se lotevajo pohištva, obutve in drugih neprimernih tarč.Priboljške lahko skrijemo tudi v posodico za peko mafinov, če je morda že zdelana in potrebuje zamenjavo v naši kuhinji: v nekaj posodic stresemo brikete in odprtine zapremo s teniškimi žogicami. Te položimo tudi v nekatere posodice brez priboljškov, kuža pa si bo z marljivim iskanjem prizadeval odkriti slasten zaklad. Odprtine lahko prekrijemo s katerimi drugimi igračami, igro pa poenostavimo tako, da na tla položimo brikete in čeznje poveznemo jogurtove lončke, nekaj lončkov pa položimo na tla brez briketov.Kuža naj veselo odkriva, kje se skriva dobrota, in si jo prizadeva pridobiti! Igro lahko prenesemo tudi na vrt, kamor postavimo več škatel z odprtino, skozi katero bo lahko pes vtaknil glavo: v nekatere skrijemo priboljške, druge pa pustimo prazne. Kot rečeno, številni psi zelo radi uporabljajo zobe, ko se kratkočasijo, takšne je nujno zaposliti s pripomočkom, ki ga lahko grizejo brez posledic: iz starih oblačil, ki jih narežemo na čim širše trakove, lahko spletemo debelo kito. Namig: oblačil ne operemo, vonj po družinskih članih bo kužka le še bolj pritegnil! Enako velja za odsluženo brisačo, ki jo preprosto zvijemo in zvežemo, da ustvarimo debele vozle. Pasji užitek je zagotovljen! Predvsem mlajši kužki obožujejo ropot, zatorej potrebujejo: ropotuljico! Plastenko napolnimo z briketi in jo oblečemo v staro nogavico. Naredimo vozel.Kužka bodo navduševali zvoki ob pokanju plastenke in rožljanju briketov, ko pa se bo prebil skozi tkanino, ga bo čakala nagrada. Plastenke ne zapremo z zamaškom, da se ne bi kuža z njim zadušil, ko bi strgal nogavico. Seveda pa ne smemo pozabiti, da ima pes najraje našo družbo, zato bo zelo vesel, če se bomo igrali z njim. Skupaj lahko lovimo ribe: na palico navežemo vrv, na konec te pa večji priboljšek – kuža naj si prizadeva zagrabiti za vabo, medtem ko jo mi spretno in hitro odmikamo.Zamisli je torej več kot dovolj, pri ustvarjanju in igri pa naj nas vodi načelo varnosti: nikoli ne uporabljamo nevarnih materialov, ki bi lahko za psa pomenili možnost zastrupitve, prav tako naj bodo primerne velikosti in sestave, da se prepreči možnost zadušitve. In seveda, tudi ko se kuža zabava, smo v njegovi bližini!