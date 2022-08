Predsedniški peugeoti: od 604 do 5008 (FOTO)

Vozilo francoskega predsednika je veliko več kot zgolj prevozno sredstvo. Peugeot je že skoraj pol stoletja eden od dobaviteljev vozil za predsednika republike, od prvega peugeota 604, v katerem se je prevažal Valéry Giscard d'Estaing, do modela 5008 Emmanuela Macrona. Tukaj je kratek sprehod skozi zgodovino prevoznih sredstev francoske pete republike.

Macronov 5008

Štirinajstega julija 2017 se je Emmanuel Macron na razglasitev za predsednika pripeljal v peugeotu 5008. To vozilo je uporabljal v času prvega mandata. Iz varnostnih razlogov so tehnični podatki vozila skrivnost. Znano pa je, da so ga proizvedli v Rennesu in ga odpeljali v Centigon v Bretanji, kjer je podjetje, specializirano za blindirano zaščito vozil.

Alexandre Millerand in type 156

Prazgodovina znamke Peugeot in francoske republike sega v dvajseta leta prejšnjega stoletja.

Peugeot 5008 aktualnega predsednika Emmanuela Macrona FOTO: Adrien Cortesi/Peugeot

Septembra 1920 je bil za predsednika tretje republike izvoljen Alexandre Millerand, ki se je od leta 1921 prevažal s peugeotom type 156. To je bilo prvo vozilo, ki so ga začeli proizvajati v tovarni Sochaux, in je veljalo za vozilo visokega razreda, saj je bilo opremljeno z zmogljivim šestvaljnim motorjem, ki je imel 5954 cm3 prostornine in 25 konjev.

Giscard d'Estaing s 604

Več kot pol stoletja pozneje so Francozi za predsednika izvolili ljubitelja dirkanja, avtomobilov in znamke Peugeot. Valéry Giscard d'Estaing je peugeote pripeljal v predsedniško palačo leta 1975, ko je znamka lansirala novega paradnega konja – peugeota 604. Novodobni državnik je vpeljal še eno inovacijo: predsedniška vozila niso bila več črna, ampak sivo zelena.

Med njegovim sedemletnim mandatom je Elizejska palača naročila štiri peugeote 604. Trije so bili serijski modeli z oznako SL in 2,6-litrskim motorjem V6 s 136 konjskimi močmi, ki jih je predsednik občasno tudi sam vozil. Imel pa je še predsedniško limuzino, ki jo je uporabljal za državne slovesnosti. Izdelana je bila v sodelovanju z družbo Heuliez, ki jo je opremila z 62 cm daljšo medosno razdaljo, luksuzno oblazinjenimi zadnjimi sedeži in streho z oblogo iz umetnega usnja.

François Mitterrand z blindiranim 605

Leta 1991 je Elizejska palača nabavila peugeota 605, ki so ga podaljšali in opremili z blindirano zaščito v podjetju Labbé (ki se je pozneje preimenovalo v Centigon).

Model, opremljen z motorjem V6 s 170 KM, je bil blindiran z visoko odpornim jeklom ter okni iz neprebojnega kompozitnega stekla in polikarbonata. Limuzino so uporabljali predvsem voditelji držav, ki jih je gostila Francija, kot so Mihail Gorbačov, Hosni Mubarak ali papež Janez Pavel II.

Chiracovi peugeoti

Med dvanajstletnim mandatom je Jacques Chirac redno uporabljal peugeote 607. Največji vtis na Francoze pa je nedvomno naredil peugeot 205 SR rdeče barve, letnik 1984, s katerim se je predsednikova žena vozila pa cestah departmaja Corrèze v južni Franciji.

Paladine Nicolasa Sarkozyja

Peugeot 607 paladine je nedvomno veljal za najbolj spektakularno in kratkotrajno predsedniško vozilo pete republike. Leta 2007 je ekipa Nicolasa Sarkozyja iskala vozilo, ki bi simboliziralo preporod in modernost na dan, ko bi se novi predsednik prvič zapeljal po Elizejskih poljanah. Limuzino 607 paladine je za Peugeot izdelal kleparski specialist Heuliez. V dolžino je merila več kot pet metrov in je bila predelana v izvedenko z deloma zastekljeno streho nad zadnjimi sedeži, ki jo je bilo možno odstraniti.

Potniški prostor so luksuzno opremili usnjarski mojstri znamke Hermès. Paladina po tem niso več uporabljali, saj je imel zaradi vseh predelav le šestlitrski rezervoar.