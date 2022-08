Nevihta brez strahu

Tako ljudi kot živali je strah neviht, predvsem grmenja. Živali se nenadnega bobnenja in treskanja bojijo, ker ne razumejo, kaj se dogaja, in ker je zvok močan in za njihova občutljiva ušesa neprijeten. Odrasli se močnih neviht, ko švigajo strele, običajno bojijo zaradi slabih izkušenj. Morda so bili priča udaru strele ali poznajo koga, ki ga je na tak način doletela smrt, pogosto je dovolj že, da o tovrstnih izkušnjah berejo.

Izdelamo tablo z vremensko napovedjo. FOTO: Czarny_bez, Getty Images

Svoj strah lahko nezavedno prenesejo na otroke. Ti so namreč kot spužve, ki vsrkajo vse, kar se okrog njih dogaja, tudi kar slišijo. Mlajši otroci se neviht bojijo, ker ne razumejo, zakaj okrog njih treska, se bliska in z neba lijejo škafi vode. V teh situacijah se bodo obrnili k staršem po tolažbo, in če vidijo, da je strah tudi njih ali da so se ob gromu zdrznili, bo strah še večji.

Otroku razložimo, zakaj grmi

Seveda je ob nevihtah določena previdnost povsem na mestu, a ko smo doma, med stenami in s strelovodom na strehi, bi se morali počutiti varne, tako otroci kot odrasli. Če pri najmlajših ob nevihti opazimo strah, je zato nujen pogovor. Če so dovolj stari, da povedo, zakaj se bojijo, jih spodbujamo, da strah ubesedijo, pri mlajših ostanimo mirni in jih potolažimo, nato pa jih poskušamo zamotiti z njihovo najljubšo igračo, pripovedovanjem zgodb in preostalimi aktivnostmi. Lahko tudi nekoliko bolj glasno pojemo, da preglasimo grmenje.

Z otrokom se odpravimo ven ali skozi okno opazujemo, kako se zbirajo oblaki.

Običajno velja, da se bojimo stvari, ki jih ne razumemo, zato poskusimo otroku razložiti, zakaj grmi in se bliska, zakaj pada toča in zakaj tako močno dežuje ali piha. V obdobju, ko so nevihte pogostejše, si skupaj oglejmo vremenske napovedi in jim razložimo, kaj različni izrazi pomenijo. Izdelajo lahko tudi svojo vremensko napoved in jo obesijo na steno sobe. Risalni list, še bolje pa tablo, ki jo bomo lahko uporabljali vedno znova, razdelimo na pet ali sedem prostorčkov, vsak bo predstavljal en dan. Zapišemo dneve, nato pa naj otroci vanje narišejo sonce, sonce z oblakom, oblak, črn oblak s strelo in podobno. Ko pride dan, za katerega je napovedana nevihta, se z otrokom odpravimo ven ali skozi okno opazujemo, kako se zbirajo oblaki, se približuje grmenje, začenja rositi in podobno. Ko bodo vedeli, kaj jih čaka, bodo tudi nevihto preživeli z manj strahu.

Seveda pa ne pozabimo na opozorila, da se med nevihto ne zadržujejo pod drevesi, v bližini visokih kovinskih drogov ali stebrov … Pojasnimo razloge in opozorila podamo kot dejstva, brez pretiranega dramatiziranja, ki bi otroke še dodatno prestrašilo.