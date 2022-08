Najboljše in najslabše barve za dom

Eden od učinkovitih načinov preurejanja doma je pleskanje. Ob tem pa je eden prvih korakov k uresničitvi namere izbira barve. Bela je seveda vedno dobra možnost, a morda ste je že malo naveličani in bi nekaj novega, drugačnega. Super, vendar pazite, da boste izbrali pravi odtenek in ne takšnega, ki bi se mu morali znotraj štirih sten izogibati.

Nasveti strokovnjakinje

Notranja opremljevalka Antoneta Fargo niza tiste, ki niso primerne za notranje prostore.

Kot opozarja, je uporaba intenzivnih barv, kot sta živahna rdeča in rumena, odsvetovana. Močni odtenki sicer res dvigajo energijo, a rdeča hkrati spodbuja občutke jeze in besa, rumena pa vodi v tesnobnost in raztresenost. Temno siva in temno rjava sta sicer lepi nevtralni barve, a prostori z njima delujejo nekoliko zaprti in zato utesnjujejo.

Modra in zelena za koncentracijo in čustveno ravnovesje

Najprimernejši odtenki za opremo doma so po mnenju opremljevalke modre nianse: »Modra barva spodbuja koncentracijo, pomirja in zagotavlja čustveno ravnovesje, vendar tudi s to ni dobro pretiravati. Hladnost modrine je priporočljivo razbiti s toplimi ali z nevtralnimi toni.«

Druga dobra izbira je zelena. To je barva narave in rasti, ki preprečuje utrujenost in spodbuja storilnost ter koncentracijo. Učinkuje podobno kot modra. Sicer v manjši meri vpliva na storilnost, ima pa boljši učinek na počutje in razpoloženje. Seveda tudi zelena, tako kot modra, le tedaj, ko je v umirjenih tonih ter v kombinaciji s toplejšimi barvami.