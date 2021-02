Kako uporabiti steklenice? Ponujamo vam nekaj idej

Steklenice pobarvamo ali ovijemo z vrvjo, po želji dodamo kakšen okrasek, in izdelali smo ljubko vazico. FOTO: Posinote/Getty Images

Darilo za ljubitelje viskija FOTO: Instagram



Če smo izdelali ekološka čistila, jih je veliko bolje hraniti v stekleni kot plastični embalaži.

Romantično vzdušje ustvarimo tako, da v prazno steklenico zvijemo led-lučke, ki delujejo na baterije.

Po praznikih običajno ostane veliko praznih steklenic najrazličnejših pijač. Če jih še niste zavrgli, lahko iz njih ustvarite veliko uporabnih in okrasnih reči ter tako ubijete kar tri muhe na en mah – prijetno preživite hladen zimski večer, okrasite dom in poskrbite za okolje. Steklenice z zamaškom, ki ga lahko po mili volji odvijamo in privijamo, bodo prišle prav za kakšne domače zvarke, ki jih pripravimo iz zdravilnih zelišč ali sadja, za tiste, ki so nekoč imele plutovinaste zamaške, tudi za steklenice piva, pa bo treba poiskati nov namen.Vanje denimo spravimo ekološka čistila, ki smo jih izdelali sami, pa so zdaj morda spravljena v plastenkah. Te za ekološke reči niso najboljše, saj vanje sproščajo toksične snovi, zato vsebina ni več ekološka. V steklenicah se to ne bo zgodilo. Poiskati je treba le pršilo, ki ga privijemo na steklenico. Na enak način izdelamo zabavno darilo za ljubitelje viskija, če se v shrambi valja prazna steklenica te pijače. Vanjo vlijemo tekoče milo, šampon ali detergent za pomivanje posode ter namesto zamaška nanjo pritrdimo pumpico. Nalepke seveda pustimo na steklenici.Steklenice povsem enostavno spremenimo tudi v svečnike. Z njih odstranimo etikete, nato pa prižgemo večjo svečo v najljubši barvi, ko se začne vosek topiti, pa ga z zgornje strani previdno nakapamo po stekleničnem vratu. To počnemo, dokler ni vsa prekrita z voskom, a pazimo, da ostanejo vidne sledi voska in kapljice, tako bo svečnik še lepši. Če steklenice, tudi kozarce, pobarvamo z barvami za steklo, pa lahko služijo kot vaze.Namesto z barvami jih okrasimo tako, da okrog njih trdno ovijemo barvne vrvice, nanje pa prilepimo kakšno školjko ali okras po želji. Steklenice so lahko tudi krmilnice za ptiče. Vanje nasujemo semena in jih obrnemo na podstavek, ki ga obesimo na bližnje drevo ali ograjo. Pazimo, da se steklenica podstavka ne dotika povsem, v tem primeru semena ne bodo mogla polzeti ven, pustimo od pol centimetra do centimeter prostora, odvisno od velikosti semen.Romantično vzdušje ustvarimo tako, da v prazno steklenico zvijemo led-lučke, ki delujejo na baterije, in jih strateško razporedimo po sobah, v toplejših mesecih pa prestavimo na teraso ali balkon. Na balkonu jih lahko uporabimo tudi namesto bakel. V tem primeru bo treba kupiti olje, s katerim bomo napolnili steklenico, in tekstilni stenj za bakle, ki ga enostavno potopimo v olje in prižgemo. Ste med tistimi, ki čez dan pozabijo zaužiti dovolj vode?Na steklenici naredimo oznake pri dveh decilitrih, štirih, šestih in osmih ter obnje zapišemo spodbudne fraze, denimo »tri, štiri, pij«, »super ti gre«, »še malo«, »uspelo ti je«, dodamo lahko tudi uro, ko bo treba seči po vodi, in vsakič popijemo toliko, da dosežemo naslednjo črtico. Konec dneva smo popili liter vode.