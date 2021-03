Je kakovostna kuhinja lahko poceni?

Kakšna je razlika med poceni in kakovostno kuhinjo?

Za konec si v galeriji oglejte še nekaj fotografij proizvajalčevih kuhinj

Imate kaj kakovostnega in poceni? To je eno od najpogostejših vprašanj, ki nam ga postavijo v salonu in po telefonu. Pa je mogoče? Ali je res nujno za kuhinjo odšteti pet in več tisoč evrov, da je kakovostna?Tilen, lastnik spletne pohištvene trgovinein interior design bloga, nas bo prepričal, da lahko kupimo kakovostno kuhinjo za manj denarja.Pri nakupumoramo biti pozorni na določene tehnične stvari, ki nam bodo povedale, kakšni sta kakovost izdelave in življenjska doba, ki ju pričakujemo.Cenejše kuhinje imajo fronte (ličnice) iz iverala, pri dražjih pa se uporablja MDF oziroma mediapan. Gre za material, ki je veliko bolj odporen na vlago in se lahko obdeluje enako kot masiven les. Na fotografiji spodaj je primer dveh kuhinjskih front iz MDF-ja. Takšnega dizajna s klasičnim iveralom ni možno doseči.Čeprav so vsa oziroma večina ogrodij kuhinj iz iverala, je pomembno tudi, od kod ta prihaja in kakšna je njegova gostota.uporabljajo na primer iveral priznanega proizvajalca Egger, ki slovi po izjemni kakovosti. Tega na žalost prosto oko ne opazi, lahko pa vprašate prodajalca.Največ razlik pri kakovosti in ponavadi tudi pri ceni je pri vodilih in okovjih. Tako imenovane, kjer se večina sestavov kuhinj prodaja tako, kot je, brez možnih predelav, imajo najosnovnejša vodila, predali in vrata nimajo mehkega zapiranja …Na fotografiji spodaj lahko vidite razliko med slabšimi in boljšimi kuhinjskimi vodili.Pomembno je omeniti tudi debelino dna v predalu. Ta pri cenovno ugodni kuhinji meri nekaj milimetrov, medtem ko imajovišjega cenovnega razreda dna predalov debeline 16 mm in več. Prodajalci velikokrat pred stranko opravijo test kakovosti tako, da stopijo v predal, in tako dokažejo, da jih ta brez težav drži.Od tistih bolj opaznih razlik med poceni kuhinjo in tisto dražjo so še:Pri nas tržimo, ki pri svojih kuhinjah uporablja vse zgoraj naštete lastnosti kakovostnih kuhinj po ZELO dostopnih cenah. Ponuja odlično razmerje med ceno in kakovostjo. Povratne informacije strank so odlične.Spodaj je predstavljena kuhinja Highline, ki je bila posneta v salonu:Skrivnost nizke cene se skriva predvsem v treh zelo pomembnih stvareh, in sicer: