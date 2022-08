Izberemo tiste rastline, ki so vajene suše

Že nekaj poletij zapovrstjo smo priča sušnemu in vročemu vremenu, kako bo v prihodnje, ni mogoče napovedati, a okoljevarstveniki so prepričani, da zaradi segrevanja ozračja ne veliko boljše. Ker poleti zelenjavne, zeliščne in okrasne vrtičke pogosto in bolj obilno zalivamo, s tem trošimo vodo, ki je ni na pretek, v hrvaški Istri so denimo v začetku tedna omejili njeno porabo in prepovedali pranje vozil, ulic, trgovin in javnih površin, zalivanje zasebnih in javnih zelenih površin pa tudi prhanje na plažah in v kopališčih.

Prekomerni porabi vode se lahko izognemo tako, da na vrtičke posadimo rastline, odporne proti vročini in suši, ali pa vsaj tiste, ki ju dobro prenašajo. Na srečo teh ni malo. Od zelenjadnic so najbolj trdožive blitva, kitajski fižol, okra, visok fižol, rjava indijska gorčica, topinambur, amarant, pa tudi nekatere sorte paradižnika in bučk, prav tako rjava indijska gorčica, sorodnica ohrovta in zelja.

Vsebuje manj grenčine kot ohrovt, njen okus je nekoliko poprast, skuhana je zelo podobna špinači. Rada ima sončno ali polsončno lego ter bogato, dobro odcedno prst. Amarant je bil nekoč nepogrešljivo žito, nato pa smo nanj (skoraj) pozabili. Zadnja leta se vrača, saj nutricionisti vedno znova podarjajo visoko vsebnost hranil, ki jih vsebuje, primeren pa je tudi za tiste, ki trpijo za celiakijo, saj ne vsebuje glutena. Zraste do 180 centimetrov visoko, po svetu pa ga mnogi gojijo tudi na okrasnih gredicah, saj so njegovi cvetovi prava paša za oči. Obožuje sončno lego in nekoliko bolj kisla tla.

Med rastlinami, ki odlično uspevajo z manj vode, je mnogo dišavnic. Najbolj trdoživ je vsekakor rožmarin, ki lahko preživi celo več tednov brez vode. Poleg njega na poletnem zeliščnem vrtu ne smejo manjkati timijan, origano in žajbelj. V vročem poletju odlično uspeva tudi bazilika, a ta potrebuje redno in obilno zalivanje, še posebno če jo posadimo na sončno lego. Če jo imamo v lončku v stanovanju, kjer so temperature nižje, bo potrebovala nekoliko manj zalivanja.

Napolnimo gredico z zelišči, katerih domovina so sredozemske dežele. FOTO: Merc67/Getty Images

Timijan posadimo na sončno lego ter v dobro odcedna tla, lepo bo popestril skalnjake. Žajbelj v naravi najdemo na skalnatih mediteranskih pobočjih, v podobnih razmerah, torej na soncu in v odcednih tleh ter z malo vlage, bo uspeval tudi v vrtičku. Enako velja za origano, katerega domovina so prav tako sredozemske dežele; posadimo ga na sončno lego in v dobro odcedna tla, preveč vode, zlasti če ta v prsti zastaja, mu namreč škoduje.