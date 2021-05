Funkcionalnost na prvem mestu

Črno pomivalno korito je trenutno morda res modno, toda če ga nismo pripravljeni redno drgniti, nanj raje pozabimo. FOTO: Jodiejohnson/Getty Images

Veliko prostora prihranimo, če pripomočke obesimo na steno. FOTO: Mariiaplo/Getty Images

Preden se lotimo česar koli, seveda določimo proračun in se ga poskušamo tudi čim bolj striktno držati.

Delovna površina je pomembna ne le za pripravo hrane, nanjo bomo stvari odlagali, pozabiti pa ne smemo niti na aparate, ki jih vsakodnevno uporabljamo.

Nakup kuhinje, tudi že samo prenova, spada med največje finančne zalogaje. Zato je treba pred začetkom dobro premisliti, česa si želimo, in predvsem, kaj potrebujemo, nič ne bo narobe, če bomo za nasvet povprašali arhitekta. Četudi bo treba za njegovo storitev odšteti nekaj denarja, se bo to dolgoročno še kako obrestovalo.Preden se lotimo česar koli, seveda določimo proračun in se ga poskušamo tudi čim bolj striktno držati. Ko je proračun določen, šele začnemo gledati kuhinje in razmišljati o željah. Tako namreč ne bomo zapravljali časa s sanjarjenjem o kuhinji, ki nam je zelo všeč, a se bo na koncu izkazalo, da si je ne moremo privoščiti. Čas je bolje prihraniti za uresničljive cilje.Ker je kuhinja v prvi vrsti prostor, kjer pripravljamo obroke, naj bo tudi na seznamu prioritet pri izbiri funkcionalnost. Kaj nam pomaga krasna kuhinja, ko pa v njej nimamo prostora za rezanje zelenjave, na štedilniku pa sta lahko hkrati le dva lonca? Kot poudarjajo notranji oblikovalci, ljudje pri načrtovanju pogosto naredijo dve ključni napaki, ki ju pozneje skoraj brez izjeme obžalujejo – izberejo premalo delovne površine in premalo prostora za shranjevanje. Delovna površina je pomembna ne le za pripravo hrane, nanjo bomo stvari odlagali, pozabiti pa ne smemo niti na aparate, ki jih vsakodnevno uporabljamo, zato je bolj priročno, da jih postavimo na pult, kot pospravimo v omarico.Če imamo dovolj prostora, je najboljša rešitev kuhinjski otok. Opekač kruha, aparat za kavo, grelnik vode in podobno lahko vse postavimo na kuhinjski pult, pa bo na otoku še vedno dovolj prostora za pripravo hrane in odlaganje posode. Če smo v stiski s prostorom za shranjevanje, ga lahko z otokom precej pridobimo. Izberemo takšnega s predali in omaricami namesto povsem ravne in enostavne kocke.Morda nam je takšen bolj všeč, a ne pozabimo najpomembnejše besede pri izbiri kuhinje – funkcionalnost. V manjših kuhinjah, kjer praviloma primanjkuje prostora, si pomagamo tako, da čim več pripomočkov, skodelic in ponev obesimo kar na steno. Prepustimo omarice večjim loncem, krožnikom, kozarcem in drugim občutljivejšim predmetom.Še ena stvar, pri kateri ni dobro varčevati, je napa. Ta naj bo dovolj močna, da ne bo pare ter vonjav le mešala, ampak jih bo tudi zares posesala. Priporočljivo je, da je čim bolj tiha, še posebno če je kuhinja del odprtega tlorisa in bi lahko hrup motil druge družinske člane. Napa bo bistveno pripomogla h kakovosti zraka v stanovanju, saj bo poleg neprijetnih vonjav odstranila paro, ki nastane med kuhanjem in pospešuje nastanek plesni. Razmislimo tudi o napravah, ki jih želimo.Morda za vse ne bo prostora ali denarja, zato seznam počasi klestimo in sklepamo kompromise. Vsekakor ne gre brez hladilnika, štedilnika in pečice. Pri štedilniku je bolj pomembno, da ima dovolj kuhalne površine, kot da je iz najnovejših materialov, pa na njem ne moremo skuhati kosila za vso družino. Če pečico uporabljamo le nekajkrat na leto, se ji mirnega srca odrečemo na račun dodatne omarice ali denimo pomivalnega stroja. Če nimamo nič proti ročnemu pomivanju posode, tudi tega ne potrebujemo. Kar se tiče videza in barve kuhinje, strokovnjaki svetujejo, da se držimo klasičnih in nevtralnih oblik ter barv.Letos je lahko zelo priljubljena denimo črna kuhinja, a če imamo na razpolago malo prostora, ga bo črna barva optično še pomanjšala, ne pozabimo niti, da se na njej veliko hitreje opazi vodni kamen kot denimo na beli. Če nismo pripravljeni po vsaki uporabi elementov temeljito zdrgniti, raje pozabimo na črno.