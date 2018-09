Za plenom letijo kot puščice

FOTO: Blaž Košak Danes se za tekmovanja v coursingu uporablja umetna vaba, ki je navezana na vrv. FOTO: Blaž Košak

Vzrejeni za hitrost

Coursing, tekmovanje hrtov v delu, je tek za umetno vabo, ki posnema tek zajca v divjini.

Na Turistični kmetiji Pr'Krač v Dolskem pri Ljubljani bo konec tedna v znamenju hrtov, za to bo poskrbel Slovenski klub za hrte. V soboto, 8. septembra, se bo ob 8. uri začela državna razstava vseh pasem hrtov, na kateri bodo sodniki specialisti ocenjevali zunanjost hrtov, kot jo predpisujejo standardi Mednarodne kinološke zveze (FCI).Naslednji dan, v nedeljo, se bo ob 10. uri začelo mednarodno tekmovanje v coursingu. Gre za zanimivo kinološko disciplino, ki jo pri nas pod okriljem Kinološke zveze Slovenije goji in razvija omenjeni klub.Vodja razstave in strokovna vodja coursinga: »Sobota bo posvečena lepoti, nedelja pa delu. Coursing, tekmovanje hrtov v delu, je tek za umetno vabo, ki posnema tek zajca v divjini. Ta kinološka zvrst se je v zadnjih letih zelo razmahnila v Evropi, tako tudi Slovenski klub za hrte mednarodna tekmovanja organizira že vrsto let.Tekmovanje v lepoti in delu je seštevek uspešnosti hrta tako na razstavi kot na coursingu. Namen takega tekmovanja je nagraditi tako lepoto kot sposobnost dela hrta, ki se zaradi današnjega tempa življenja in neuporabe hrtov v lovske namene vse bolj izgublja.«Hrti so visoki, dolgi, suhi, gibčni tekaški psi z aerodinamično zgradbo, ki za svojim plenom letijo kot puščice, pojasnjuje Novakova. »So plod tisočletne načrtne vzreje. Primerni so za dirke in svojevrsten lov. Skozi stoletja je delovna uporabnost hrta vse bolj zamirala, čeprav so njegove delovne – lovske sposobnosti ostajale.Tudi današnji vzreditelji hrtov bolj ali manj sledijo pasemskim standardom, hkrati pa je pes poleg razstavne – lepotne podobe še vedno uspešen pri delu – dirkah.« Tekmovanje hrtov se je razvilo v dve obliki: tekmovanje na dirkalni stezi (iz tega so se razvile profesionalne dirke hrtov, na katerih se danes obračajo velike vsote denarja) in tekmovanje hrtov, ki posnema naravno delo hrta na terenu, pojasnjuje Novakova.Tako je nastala kinološka disciplina coursing ali lure coursing (v angleščini pomeni vaba na dolgi vrvi; to poimenovanje je povzela tudi FCI). Danes se za tekmovanja v coursingu uporablja umetna vaba (plastična vrečka, trakovi), ki je navezana na vrv, to vleče stroj. Tekmovanja v coursingu potekajo na amaterski, ljubiteljski ravni.Na njih poleg hrtov srečamo rodezijske grebenarje, basenjije, faraonske in sicilijanske hrte, medtem ko se treningov coursinga lahko udeležijo vse pasme psov in tudi mešanci. Na uradnih tekmovanjih pod okriljem FCI lahko sodelujejo le psi iz skupine hrtov (10. FCI skupina) in nekateri psi iz 5. skupine (pratipski psi).