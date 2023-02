Za vsako znamenje rožica raste

Oven ima občutljivo glavo, ušesa in vrat. Simbolično, ker radi rinejo z glavo skozi zid. Nagnjeni so h glavobolom, poškodbam glave, težavam z ušesi, kratkovidnosti in motnjam spanja. Zdravilne rastline zanje so encijan, hrast, rožmarin, arnika, baldrijan, ingver.

Biki so občutljivi za to, kaj nesejo v usta. Lahko imajo težave s težo, srcem, s požiranjem in so nagnjeni k alkoholizmu. Pomagajo jim ginseng, encijan, navadni plešec, žajbelj.

Dvojčki vedno hitijo in so vedno pod pritiskom. Najpogosteje imajo težave s pljuči, astmo, alergijami, velikokrat jih lahko uščipne v križu in imajo izpuščaje. Zanje so najboljša zelišča šipek, pelin, bezeg, glog, navadni slez.

Raki so čustveni, skrbni in zaščitniški, pogosto imajo težave z želodcem, ledvicami, borijo se z različnimi fobijami. Zanje so najboljši zeleni pomočniki majaron, balsam (cvet), kosmuljka.

Levi so samozavestni in nagnjeni k razsipnosti. Lahko imajo težave s srcem in ožiljem, težko se zberejo. Iz zelene lekarne jim pomagajo rožmarin, kamilica, ognjič, beli trn.

Pri devicah mora vse potekati po pravilih in brez stresa, saj se jim sicer zruši sistem. Zagrabi jih panika in lahko se odzovejo z oslabitvijo imunskega sistema. Lahko jih mučijo prebava, nespečnost in strahovi. Zdravilne rastline zanje so encijan, črna kumina, koper, konopljina semena.

Tehtnice večno iščejo harmonijo, zdravstveno pa imajo lahko težave z ledvicami, ki so na simbolni ravni povezane z notranjo močjo in mirom. Zdravilne rastline, primerne zanje, so lovor, zelje, borovnice, sivka.

Dvanajst astroloških znamenj povezujejo z dvanajstimi organi v človeškem telesu. FOTO: Sarayut/Getty Images

Škorpijoni živijo na robu, nenehno iščejo izzive in so nagnjeni k temu, da svoje telo obremenjujejo do skrajnosti. Lahko imajo težave z impotenco, vnetjem sečil in motnjami prehranjevanja, pomagajo pa jim trije zeleni pomočniki poper, mak, zobnik.

Strelci so v nenehnem iskanju nečesa in nagnjeni k nezgodam. Njihov vladar je Jupiter, ki je povezan z jetri. Zato je pri njih pomembna zmernost, sicer obremenjujejo ta organ. Lahko jih mučijo alergije, išias in obraba sklepov. V pomoč so jim peteršilj, artičoka, bršljan (listi).

Kozorogi skrbijo zase in za svoje zdravje, kar lahko privede do pretiravanja in izogibanja užitkom. Težave z zdravjem se običajno kažejo na ledvicah, lahko imajo tudi ledvične kamne. Bolijo jih kolena in sklepi. Njihovi zeleni pomočniki so brin, surovi krompir (za blaženje revme), regrat.

Vodnarji so izjemno prilagodljivi in idealisti. Velikokrat jim nagaja nizek krvni tlak, mučijo jih zaprtje, težave s krvnim obtokom in želodcem. Najboljše zdravilne rastline zanje so česen, lipa, poper, žajbelj (čaj).

Ribe so usmerjene v duhovnost, močno čutijo energijo drugih, zato z njimi ravnajo previdno, da ne bi porušili ravnotežja. Njihov imunski sistem se zruši, ko premalo spijo, zato je počitek zanje zelo pomemben. Pogosto imajo težave z nogami, alergijami, astmo in hitro dobijo visoko temperaturo. Pomagajo jim timijan, pljučnik, pasijonka (cvet).