To so astrološki znaki, za katere bo 2022 najslabše leto do zdaj

Jupiter, ki je odgovoren za srečo, bo te tri astrološke znake v 2022 blagoslovil z najboljšim letom doslej, Saturn pa bo naslednjim trem prinesel nesrečo, pišejo na herway.net.

Rak

V 2022 boste imeli veliko sovražnikov. To velja predvsem za poslovno področje. Običajno ste zelo spretni in sposobni izpeljati vsak projekt ali izziv, ki vam pride na pot. Zdaj bodo vaši sovražniki zavohali možnost neuspeha, ki lebdi nad vami, in to izkoristili.

Prihajajoče leto vas bo pripeljalo do vaših meja. Potrebovali boste ogromno moči, da prenesete to, kar prihaja, vendar brez skrbi – v sebi imate dovolj moči. Bodite izjemno previdni komu zaupate, saj naj bi bilo vaše zaupanje v 2022 zlorabljeno. Zaupate lahko le ljudem, ki si bodo to resnično zaslužili.

Tehtnica

Medtem ko se bodo morali raki spopasti s finančnimi težavami, bodo vaše težave povezane z ljubeznijo. Naleteli boste na ljubezenski in čustveni tobogan, ki vam bo služil kot nekakšen preizkus. Spoznali boste, kako močni ste in kaj lahko prenesete.

Ko bo prišlo to obdobje, ohranite moč in ne ne popustite pod pritiskom. Ostanite na svoji poti in bodite pošteni do sebe ter drugih.

Oven

Ko Jupiter vstopi v znak kozoroga, to ovnu povzroči veliko nesrečo. In v 2022 boste ovni imeli občutek, da vas je nekdo preklel, saj nikakor ne boste uspeli stopiti iz začaranega kroga. Vsak projekt, ki ste ga imeli v mislih, bo propadel skoraj na začetku ali še huje, v zadnji fazi uresničitve. Ne glede na to, kaj boste počeli in katere korake boste naredili, vaš načrt preprosto ne bo deloval.

Najbolje, kar lahko storite v letu 2022, je, da igrate na varno karto. Ne lotevajte se večjih sprememb in ne sprejemajte velikih odločitev. Na žalost ne bo šlo tako, kot ste si zamislili, zato niti ne poskušajte začeti.