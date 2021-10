To so trije astrološki znaki, ki bodo v 2022 najsrečnejši

Po mnenju astrologov bo leto 2022 srečno in uspešno na mnogih področjih življenja. Čeprav naj bi vsi astrološki znaki v prihodnjem letu izkusili srečo, pa naj bi bile zvezde najbolj naklonjene naslednjim trem znakom, piše yearly-horoscope.org.

Bik

To bo najsrečnejše leto za tiste, rojene v znamenju bika. Uspešni bodo na področju kariere, imeli bodo zavidljive finančne dobičke. Najsrečnejši meseci za bika bodo junij, avgust in november, v 2022 pa naj bi se jim tudi uresničilo tisto, o čemer so dolgo sanjali. Bik bo namreč imel v prihodnjem letu zaupanje vase in bo tako pridobil impresivno moč.

Škorpijon

Saturn in Uran bosta v letu 2022 za škorpijona donosna. Novo leto bo rojenim v tem znaku prineslo razum, mir in napredek. Škorpijoni bodo zelo ustvarjalni, imeli bodo strateške ideje. Od septembra do konca leta bo dobro obdobje za naložbe.

Lev

Lev bo eden izmed najsrečnejših znakov leta 2022 preprosto zato, ker naj bi zaradi svojega zmagovalnega odnosa pritegnil le dobre stvari. Ne bo obupal in bo vztrajal pri tem, kar si je zastavil. V letu 2022 mu bo zdravje naklonjeno, imel bo vrsto kariernih priložnosti, cvetelo bo tudi njegovo ljubezensko življenje.