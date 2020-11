Tehtnicam pomaga Juno

Z osebnimi planeti ali ascendentom v tehtnici ste najbolj povezani z Juno, rimsko boginjo zakona in odnosov. Juno uteleša ženo in še danes se je spominjamo po mesecu juniju, ko so poroke zelo pogoste, saj mladoporočenci takrat upajo na njen blagoslov.



Tehtnica je kompleksno znamenje, ki združuje nasprotja, dva pogleda na isto stvar, dve različni si osebi. Ker želi ustvariti harmonijo in v vsem videti tudi nasprotno plat, so zanjo izjemno pomembni tako poroka kot drugi odnosi. Tehtnice so zato redko in le malo časa samske, s planeti v tem znamenju ste nagnjeni k hitremu skoku v romantične zveze.



Juno vas ne vodi samo skozi proces ozaveščanja svoje ženskosti in izpolnitev vseh ženskih vlog, ampak skrbi tudi za plodnost in reprodukcijski ciklus od poroke do novega rojstva. V tesni povezavi s Hero je Juno pri Rimljanih veljala za boginjo ženskosti ter vladala Rimu, skupaj z Minervo in Jupitrom.



Predstavljala je tudi redno menjavanje časa, s tem pa je bila povezana z ženskim menstrualnim ciklusom. Vaša duhovna pot bo usmerjena v iskanje harmonije in odnose, pri čemer vas bo ves čas podpirala energija vaše boginje.