Teden z Luno: Petek ne bo nič boljši kot četrtek

Ponedeljek, 10. 1.

Luna bo v ovnu do 15.47, tako bomo kolerični, nemirni, hitreje ščitili svoje meje, glasno in vročekrvno izražali čustva. Zjutraj tvori kvadrat s Plutonom, tako lahko hočemo preveč, pritiskamo na ljudi ali smo deležni pritiska tistih, ki jih imamo radi. Pozneje se energija umiri. Luna v biku bo prinesla potrebo po miru, užitku, varnosti, njen sekstil na Jupiter priložnosti, optimizem, velikodušnost.

Torek, 11. 1.

Noč bo sladka. Sanje si zapišimo, saj bomo skoznje nekaj uvideli. Dopoldan bo stresno, več bo nemira, nič se ne bo odvijalo, kot smo si zastavili. Proti večeru smo lahko utrujeni, obremenjeni, prestrašeni. Marsov kvadrat na Neptun, če ga ne bomo izkoristili za kreiranje, nas bo vodil v lenobo, lažje se bomo ujeli v odvisno vedenje, zavajali druge ali bomo zavedeni.

Sreda, 12. 1.

Napornemu torku bo sledil prijeten dan. Že noč in jutro bosta obarvana v pasivne, a harmonične energije. Dopoldan bomo praktično konstruktivni, to je pa tudi še čisto zadnji čas za dogovore. Zvečer bomo znali uživati v telesnih užitkih, spodbujen bo občutek za finančno področje.

Četrtek, 13. 1.

Luna v dvojčkih in Merkur tik pred obratom nazaj dasta vedeti, da nas čakata dva čudna dneva, ko se nič ne bo odvijalo po načrtih. Ker je Merkur tudi blizu kvadrata z Uranom, bo več stresa, nemira, nepričakovanih obratov in zapletov, treba bo paziti na cesti. To niso dnevi za pomembne dogovore, velike nakupe, bistvene odločitve. Potrebna je večja potrpežljivost.

Petek, 14. 1.

Petek ne bo nič boljši kot četrtek. Zjutraj nam Lunin trigon na Saturn omogoča več samonadzora, da ne bomo čisto raztreseni, nato se bo težko zbrati in bo vse obrnjeno na glavo, stvari ne bodo stekle. Ob vsem tem lahko prihajajo novice o spremembah, ki se nas dotaknejo, obrnejo naš svet na glavo. Nujna je previdnost na cesti. Zvečer bomo iskali odklop.

Sobota, 15. 1.

Zjutraj bomo še malo izgubljeni in nervozni. Toliko sprememb se bo zgodilo, da se ne bomo znašli, več bo stresa. Do petih popoldan počnite nekaj, kar ni pomembno in ne bo nič narobe, če naredite napako. Predvsem se je modro umiriti. Od petih dalje bomo spet našli več zaupanja in zadovoljstva.

Nedelja, 16. 1.

Zaradi Lune v raku se je modro obkrožiti z domačimi in kaj dobrega skuhati. Če gremo do jezer, rek in ob druge vode, to naredimo v tišini in miru, v spremstvu ljudi, ob katerih se počutimo čustveno varne. Sončeva konjunkcija s Plutonom nakazuje prisotnost temne pojave, ki bo pritiskala na nas. Ohranimo optimizem, naj je videti še tako noro.