Teden v zvezdah: Ne verjemite vsega, kar slišite

Luna pada proti mlaju, ki bo v soboto, 27. 8., tako bo treba energijo usmerjati v zaključevanje in načrtovanje prihodnosti, ne bo pa pravih priložnosti za nove začetke.

Čez vikend nam bo nagajala opozicija Merkurja in Neptuna, da bomo zmedeni, kaotični, pozabljivi ali zavajali druge. Ne verjemite vsega, kar slišite. Iz nedeljske opozicije (21. 8.) bo Merkur potoval v trigon s Plutonom, tako bomo znali izbezati na površje najgloblje skrivnosti in bo naša beseda imela veliko moč na soljudi. In obratno, besede nekoga drugega bodo močno resonirale z našo notranjostjo.

Mogočno se bo v tem tednu čutilo, da se energija spreminja, saj imamo tri prehode planetov in Uranov obrat na 18. stopinji, ker se je konec julija in v začetku avgusta že marsikaj napornega dogajalo. Danes Mars vstopi v dvojčka, tu se bo zadrževal več mesecev, saj se bo v njih obračal.

Po eni strani nam bo dal intelektualno moč, besedno ostrino, iznajdljivost in spretnost, po drugi strani bomo besedno brez filtrov, se večkrat sprli, hitreje koga prizadeli in imeli manj potrpljenja na cesti. Vstop Sonca v devico 23. 8. naznanja, da je čas poletnih užitkov mimo in se je treba pripraviti na delo, šolo, odgovornosti. Merkur vstopi v tehtnico 26. 8., kjer se bo v septembru obračal, tako se nam bodo odprle teme, ki bodo od nas zahtevale več pozornosti, učenja, usklajevanja v odnosih.

Uran se obrača retrogradno v sredo, bo pa mogoče nekaj nemirnega in živčnega čutiti v zraku ves teden.

Tretji dejavnik tedna je kvadrat Sonca in Marsa. Čeprav se bo dovršil 27. 8., ga bomo čutili ves čas. Na žalost ni dober znak za sušo in požare, saj kvadrat dveh vročekrvnežev težko prinese hladno vreme, celo obratno, temperature so lahko skrajne. No, mlaj 27. 8. pa po skrajni toploti prinaša skrajne ohladitve glede na to, česar smo bili do zdaj vajeni. Ekstremno bo tudi naše čutenje, več bo (hitre nepričakovane) jeze, nestrpnosti, napadalnosti, tekmovalnosti. Če želimo to vročo energijo dobro izkoristiti, moramo tekmovati s seboj in se potisniti k ciljem. Šport, fizično delo, podjetnost nam bodo pomagali zdravo umirjati kolerično energijo v nas.

Konec tedna Venera prinaša na plan nemir, vezan na odnose. Trese, spreminja, kaže napake, odriva, meša karte ali budi iskre, kjer jih ne pričakujemo.

Še en nemiren teden je pred nami. Vremensko zoprn, z vetrom, temperaturo ali obojim. Vse se bo spreminjalo, v zraku bo več jeze in nemira, manj priložnosti za nove začetke. V odnosih lahko delujemo sebično in odrivamo ljudi od sebe. Napetosti sproščajmo s športom, delom, tekmovanjem, podjetnostjo.