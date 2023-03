Teden v zvezdah: izjemno poseben teden je pred nami

Izjemno poseben teden je pred nami, ko se bo dogodil veliki premik Plutona v vodnarja. Velike družbene spremembe, ki jih omenjena pozicija prinaša, in novo življenje z njimi se nam bodo prikazale, pokazale, da bomo v skoraj treh mesecih uvideli spremembe, ki jih bomo bolj jasno videli od leta 2024. Premik Plutona bo v četrtek, 23. 3. Čeprav bo to največji premik tega leta, na teden vplivajo tudi drugi premiki in novi začetki.

Vse do torka Luna pada, kar nam včasih vzame nekaj vitalnosti, energije in volje do življenja. Toda še pred torkom bo nekaj postopnih izboljšav. Danes bo močno odprt naš intuitivni kanal in lahko izvemo, spoznamo, odkrijemo tisto, kar je bilo globoko skrito in zakrito.

Energijska raven bo nizka, spočijmo se, če le lahko; na ravni intuicije, navdiha in domišljije bomo zelo odprti. Jutri, 19. 3., Merkur prestopi v ovna in že postopoma kaže na novo življenje, novo energijo, na pomlad, ki prihaja. Tako bo mentalne energije za pripravo novih začetkov več. Načrtujmo, premišljujmo, zapišimo si ideje.

V ponedeljek, 20. 3., vstopi zvečer Sonce v ovna, imeli bomo enakonočje in z njim začetek pomladi. Za astrologe je vstop Sonca v znamenje ovna zelo pomemben trenutek, zanj narišemo karto in jo imenujemo ingres. Tokratna karta pomladi obljublja uspehe športnikov pa tudi pomembne korake za mlade v naši ljubi Sloveniji. Prinaša nekoliko več vlage v pomladnem času, stabilizacijo in izboljšanje razmer na področju zdravstva. Kljub vsemu bo še treba zdraviti posledice finančne krize kot tudi krize, ki nastaja zaradi vojne v naši bližini. Pritiski, kriza, napetosti so lahko povezani tudi z neko sosednjo državo.

Venera v konjunkciji s severnim Luninim vozlom ravno na dan ingresa je res dober znak, da se nekje neki spor umiri, da se naredijo dobri koraki k pomiritvi. Tudi v finančnem pogledu je dober znak, da bodo postopoma narejeni pravi koraki k ponovni rasti in večji stabilnosti. Gre za droben vpliv, ki mu kasneje sledi še močnejši vpliv Jupitra, v tem času bodo vzklile pomembne ideje miru in za finančno stabilnost.

V torek je mlaj, ki je tokrat na nič stopinje ovna, kar ni ravno najbolj stabilna stopinja. Opozarja nas, da ne moramo vztrajati v tistem, kar bomo začeli, lahko prinese vžig nečesa, le s trudom tudi realizacijo. Pozitivna stvar karte mlaja je, da je res veliko planetov v znamenju ovna, ki v sebi nosi prodorno energijo, ki se zna preriniti z novostjo na plan. Vse nas pozivam, da se v tem luninem ciklu lotimo kake novosti in jo porinemo naprej v novo. Sila, nekaj iz nič narediti, postaviti na trg, začeti, bo v tem luninem mesecu res velika.

Danes prisluhnimo intuiciji in odkrivajmo skrivnosti. Jutri začnimo zbirati ideje za spremembe in novosti. V ponedeljek bo malo več energije, od torka naprej pa čas, da ne le načrtujemo, ampak tudi porinemo novosti v obhod. Vrata so odrta, stopimo skozi njih in dajmo vse od sebe.