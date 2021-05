Teden v zvezdah

Prvi bo 23. maja, mrk pa 26. maja. Saturn nosi bremena, težo, upočasnitev, obremenitev, lunin mrk pa s spremembami veliko turbulentnih dogodkov.



Vikend zna biti naporen, fizično bomo utrujeni, zato si vzemimo čas za počitek. Če se vreme izboljša, pojdimo na svež zrak, vzemimo si čas za ljudi, ki jih imamo radi. Vsekakor bomo z Luno v tehtnici iskali ugodje in lepoto. Poleg fizične utrujenosti znamo občutiti več zmede, saj se 23. maja dogodi kvadrat Merkurja in Neptuna. Možni so zmeda, laži, zavajanje, težko se bomo zbrali. Je pa res, da smo ta aspekt čutili že konec prejšnjega tedna in zna v nedeljo čez dan njegov vpliv že spustiti.

Vse do srede bo napetost naraščala. Spremembe, vezane na polno luno, se rade zgodijo že dan, dva pred njo, tokratna polna luna pa je tudi popolni lunin mrk, tako bo njen vpliv močnejši, spremembe pa bodo na nas vplivale veliko dlje, z njihovimi posledicami se bo treba ukvarjati še mesece. Seveda lunin mrk prinaša vsakemu drugačne spremembe, glede na to, s katerimi deli njegove natalne karte se poveže. S sredinim mrkom vstopamo tudi v obdobje mrkov, ki bo tokrat dvotedensko, kratko, a zelo intenzivno. Ker se oba mrka vežeta na problematične točke obeh voditeljev naše države, je očitno, da bo ta čas za Slovence izjemno naporen. Popolni lunin mrk sporoča, da se bodo za krinko lepih besed in iskanja harmonije skrivale laži. Poglabljale se bodo težave s tujino.



Trije planeti v dvojčkih naj bi nas naredili bolj komunikativne in družabne, a ker njihov vladar upočasnjuje hitrost, bomo imeli občutek, da se nič ne odvija ali gre malo po svoje, ne tako, kot smo načrtovali. Veliko se bo govorilo, manj naredilo. Venerin kvadrat na Neptun v četrtek nadaljuje nejasnosti, kaotično stanje, ki smo ga čutili že konec prejšnjega tedna. V ljubezni se bo razkrilo več prevar, ne bomo se znali odločiti za eno osebo, zmedeni bomo. Tudi na finančnem področju bo več prevarantov na delu.



Čez vikend počivajte, če se le da, na zraku, v družbi tistih, ki jih imate radi. Ne verjemite vsega, kar boste slišali, prenesite kaos, nejasnost. Kaotično stanje lahko traja ves teden, le da gre pozneje bolj na raven odnosov in čustev. Veliko bo razdvojenosti. Pamet v glavo, vse napake se nam prej ali slej vrnejo. V tem času, ki ga bo popestril še lunin mrk, je pomembno, da smo notranje mirni, odložimo vse večje in pomembnejše odločitve, več počivamo. Če se bo zdelo, da se nič ne odvija po načrtih, je to normalno za to obdobje.

