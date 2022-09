Srhljiva Nostradamusova napoved kraljičine smrti: kaj čaka britansko monarhijo?

Novi pogled na spise francoskega vedeževalca Michela de Nostredama, sicer znanega kot Nostradamus, nakazuje, da je znani videc napovedal precej natančen datum smrti kraljice, da bo vladavina kralja Karla III. kratka in sladka ter da se bo njegov najmlajši sin, princ Harry, morda znašel na prestolu.

Mario Reading, avtor in vodilni poznavalec Nostradamusa, pravi, da je jasnovidec napovedal točno leto kraljičine smrti v skrivnostnih verzih, napisanih leta 1555. Kot pišejo na portalu ladbible.com, je Reading leta 2005 pisal o njih in ugotovil, da skrivajo preambulo, ki nakazuje, da bo kraljica Elizabeta II. umrla okoli leta 2022, v starosti okoli 96 let, kar je pet let manj od dobe njene matere. Reading je prav tako povedal, da je Nostradamus v enem od svojih verzov zapisal besede 'Kralj otokov', s čimer je mislil na dejstvo, da se bo velik del Commonwealtha med vladavino kralja Karla III. odcepil. Zatrdil je tudi, da razbere, da bo Charles leta 2022, ko bo prevzel prestol, star 74 let, da pa bodo zamere, ki jih ima do njega določen delež britanskega prebivalstva po njegovi ločitvi od Diane, valižanske princese, še vedno prisotne.

Reading tudi domneva, da bo Karla III. starost prisilila k abdikaciji in da Nostradamusove besede »nadomestil ga bo človek, ki nikoli ni pričakoval, da bo kralj«, pomenijo, da to ni princ William. Če torej William ne more prevzeti vloge, bi to lahko bil princ Harry?

V preteklosti so ljudje namigovali, da je Nostradamus uspešno napovedal stvari, kot sta vzpon Hitlerja in nacistične stranke v Nemčiji v 30. letih prejšnjega stoletja in teroristični napadi na WTC v ZDA 11. septembra. Je tudi tokrat zadel?