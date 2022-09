Pravijo, da je arogantni slabič, toda to je resnica o kralju Karlu III.: stvari, ki jih o njem zagotovo še ne veste

Po smrti kraljice Elizabete II., ki je pustila neizbrisen pečat v britanski zgodovini, je prestol samodejno pripadel njenemu sinu Charlesu, danes kralju Karlu III. Kraljica je v preteklosti večkrat izrazila željo, da valižanski princ po toliko letih čakanja na prestol le prevzame krono. Za princa Walesa je bil uradno razglašen na slovesnosti leta 1969, nekateri njegovi kritiki in celo nekateri monarhisti, ki pravijo, da je Charles črna ovca družine Windsor, pa menijo, da je bilo dolgoletno čakanje na krono nekaj najboljšega, kar se je lahko zgodilo. Tom Bower, avtor neavtorizirane biografije Charlesa Rebel Prince (Uporniški princ), ga je celo označil za arogantnega slabiča, ki uživa v razkošju, in ekscentrika, ki ne prenese kritike. In kdo je pravzaprav princ z najdaljšim stažem?

Charles je morda res bil celo življenje v senci svoje matere, kasneje v senci svojih sinov Williama in Harryja, a to še ne pomeni, da nima svoje zanimive zgodbe. Je najstarejši od štirih otrok, ki so se rodili kraljici in njenemu pokojnemu možu princu Filipu. Rojen je bil 14. novembra 1948 v Buckinghamski palači kot prvi vnuk kralja Jurija VI. in kraljice matere. Ko je njegova mama pri 25 letih prevzela prestol, je bil star le 3 leta. Kot britanski prestolonaslednik je imel naziv valižanski princ in vojvoda Rothesayja. Leta 1970 je diplomiral na Cambridgeu in nato služil v kraljevem letalstvu in mornarici. Nato je leta 1981 sledila poroka s slavno princeso Diano Spencer, s katero sta imela dva sinova – princa Williama in princa Harryja. Vendar se je par leta 1996 ločil. Že naslednje leto je Diana umrla v prometni nesreči v Parizu. Charles je tolažbo našel ob Camilli Parker Bowles, s katero se je dobival še v času zakona z Diano. Poročila sta se leta 2005.

Princ Charles je tako kot oče obiskoval šolo Gordonstoun, a jo je naravnost preziral. FOTO: Gordonstoun Via Reuters

Kot valižanski princ je Charles opravljal uradne dolžnosti v imenu kraljice Elizabete II. Leta 1976 je ustanovil Prince's Trust in je pokrovitelj, predsednik ali član več kot 400 drugih dobrodelnih organizacij in ustanov. Javno je spregovoril o vprašanjih, kot sta ekološko kmetovanje in podnebne spremembe, s čimer si je prislužil nagrade in priznanja okoljevarstvenih skupin. Po drugi strani pa je bila njegova podpora alternativni medicini, vključno s homeopatijo, predmet kritik.

Znan je kot ljubitelj arhitekture in je pogosto poudarjal pomen ohranjanja zgodovinskih zgradb. Od leta 1993 si prizadeva ustvariti Poundbury, eksperimentalno novo mesto, ki temelji na njegovem arhitekturnem okusu. Je tudi avtor ali soavtor več knjig.

Novega britanskega kralja mnogi opisujejo kot čudno osebo, zaradi številnih škandalov, v katere je vpleten, pa nekateri po tihem upajo, da se bo izkazal kot slabi vladar. A privrženci kraljeve družine menijo, da se bo prav zaradi dolgotrajnih priprav na ta pomembni položaj dobro znašel v novi vlogi. Verjamejo, da mu bodo njegova modrost, premišljenost in zavezanost varstvu okolja zagotovile javno podporo, ki si jo zasluži.

Pet stvari, ki ga najbolj zaznamujejo

Zapletena osebnost

»Zapleten je. Redko sem srečal nekoga, ki bi bil tako radoveden o svetu in bi rad vedel, kaj se dogaja in zakaj. A bolj kot vse ima entuziazem in delovne navade. Je zelo predan človek, z neprimerljivim smislom za humor. Če si javna oseba in domišljav, ti bodo zamerili,« je povedal Simon Lewis, kraljičin tiskovni predstavnik od leta 1998 do 2001.

Charlesovi prijatelji in tudi tisti, ki to niso, pravijo, da je predan dolžnosti. Njegov delovni dan se začne z zajtrkom, kosilo vedno izpusti, konča pa okoli polnoči. Obožuje gledališče, slikarstvo, literaturo in opero. Bil naj bi velik oboževalec Leonarda Cohena. Najbolj vesel je na vrtu, obožuje Shakespeara, slika akvarele in piše otroške knjige. Zna biti zabaven, a tudi zahteven. Nekdanji sodelavci trdijo tudi, da se zlahka razjezi.

Živi resnično luksuzno življenje

Uradni podatki kažejo, da so bila Charlesova nedavna potovanja v tujino najdražja v kraljevi družini. Bower, ki je za knjigo o Charlesu govoril s 120 ljudmi, njegov življenjski slog imenuje 'hiperrazkošen'. Toda kralj je to trditev odločno zavrnil. »Oh, ne verjemite temu s*anju,« je prav nič prinčevsko odgovoril na vprašanje avstralskega novinarja.

Vpleta se v 'nedovoljene' zadeve

Pozornosti ne pritegne le njegov življenjski slog, ampak tudi njegova srčna zavezanost varovanju okolja, pa tudi boju proti podnebnim spremembam, zaradi česar so ga obtoževali, da se vmešava v zadeve, ki bi se jim morala kraljeva družina izogibati. Charles pa meni, da ima položaj, ki mu omogoča izražanje močnih stališč, in da bi bilo nesprejemljivo, če ga ne bi uporabil za prave stvari. Po nenapisani britanski ustavi mora biti monarh apolitičen. A novi kralj meni, da to ni potrebno. »Veliko je stvari, na katere sem vsa ta leta poskušal opozoriti, drugi pa so jih ignorirali. Zdaj končno začenjajo razumeti, da to, kar sem želel poudariti, ni tako noro, kot so mislili,« je dejal Charles v intervjuju leta 2017.

Rokopis je čečkarija

Leta 2010 so razkrili, da je imel Charles v treh letih 36 korenspodenc z vladnimi ministri, kar se kot članu kraljeve družine, ki mora ohranjati nevtralnost, ne pritiče. Nato je britansko vrhovno sodišče odredilo, da se njegova pisma ministrom, ki so jih mediji poimenovali 'memorandumi črnega pajka', ker je njegova pisava videti kot čečkanje, lahko objavijo. Charles je ministrom med drugim pisal o hišah na deželi, hrani v bolnišnicah, itd.

Dianina smrt

Tema, ki še vedno najbolj intrigira javnost, je Charlesova ločitev od Diane, njena skrivnostna smrt, pa tudi njegova nova ljubezen s Camillo, ki ji mnogi pripisujejo krivdo za propad kraljevega zakona. Številne ankete kažejo, da si Charles od tistega trenutka nikoli ni povsem opomogel. Raziskava javnega mnenja z začetka letošnjega leta kaže, da le devet odstotkov vprašanih vidi Charlesa kot svojega najljubšega člana kraljeve družine. Princesa Diana je v intervjuju sama namignila, da Charles ne želi biti kralj in da ni rojen za tako zahtevno vlogo. »Ni res, Charles bo verjetno najbolj pripravljen monarh v zgodovini in mislim, da bo zelo dober kralj,« pa je dejal Lewis.

Stvari o novem kralju, ki jih le malokdo ve

1. Njegov avto poganja vino

Charles vozi svojega aston martina, ki mu ga je mati podarila za 21. rojstni dan, na biogorivo, narejeno iz odvečnega angleškega vina. Ima tudi svoje jaguarje, audije in range roverje, ki jih poganja 100-odstotni biodizel iz rabljenega jedilnega olja.

2. Prvi britanski kraljevi dedič z diplomo

Princ Charles je leta 1970 postal prvi dedič kraljeve družine z univerzitetno diplomo. Diplomiral je na Trinity College Univerze v Cambridgeu in leta 1975 na isti šoli tudi magistriral.

3. Ima res dolg kraljevski naziv

Danes je predvsem znan kot kralj Karel III., a njegov celotni naziv je sledeč: Charles Philip Arthur George, princ Walesa, KG, KT, GCB, OM, AK, KSO, PC, ADC, grof Chesterski, vojvoda Cornwallski, vojvoda Rothesayski, grof Carrickov, baron Renfrewski, lord otokov ter princ in veliki oskrbnik Škotske. Poskusite ponoviti.

4. Pri podarjanju daril ni najspretnejši

Leta 2003 je Ozzyju Osbournu poslal steklenico viskija kot darilo za ozdravitev. Edina težava je bila, da je Ozzy ozdravljeni alkoholik. Darilo seveda ni preveč razveselilo Ozzyjeve žene Sharon.

5. Očetu se je zoperstavil le enkrat

Govorilo se je, da je princ Filip precej trmast človek, zato ne bi smelo biti veliko presenečenje, da se mu je princ Charles zoperstavil le enkrat. Zgodilo se je pred leti, ko sta se prepirala in je Charles odvrnil z: »Zapomni si, s kom govoriš: z bodočim kraljem.«

6. Avtor knjig za otroke

Verjeli ali ne, leta 1980 je princ Charles napisal (in izdal) otroško knjigo z naslovom The Old Man Of Lochnagar, ki jo je prvotno napisal on ali njegov mlajši brat princ Edward.

7. Drakulin daljni sorodnik

Pravzaprav ni daljni sorodnik Drakule, je pa daljni sorodnik kneza Vlaške Vlada III. Drakula (ali romunsko Vlada Tepeša), plemiča iz 15. stoletja, ki je postal navdih za zgodbo Brama Stokerja o Drakuli.

8. Izbirčen jedec

Ne samo, da vztraja, da se njegova jajca kuhajo natanko sedem minut, ampak tudi zahteva, da se vsak dan med 16. in 17. uro postreže čaj, kolački in sedem kuhanih jajc. Toda njegova izbirčnost se tu ne ustavi. Od svojih kuharjev namreč zahteva, da vsakemu obroku dajo poširana jajca, kuhajo njegovo zelenjavo v določeni vrsti mineralne vode in pripravijo gin iz pomaranč in sadja, pridelanega v Highgrovu.

9. Spi gol

Novi britanski kralj najbolj uživa, če spi gol.