Ritual za uspešen razgovor

Ritual vam bo pomagal do večje samozavesti, pričaral karizmo in vas postavil v središče pozornosti na razgovoru za službo. Z njim sicer ne morete vplivati na odločitve kadrovske službe, saj so stvar svobodne volje, lahko pa povečate svoje možnosti za uspeh, srečo in verjetnost, da boste dobili službo.



Potrebujete lonec s pokrovom, ingverjevo korenino, čajnik ali električni grelec za segrevanje vode, nageljnove žbice, cel muškatni orešček in cimetove paličice.



Ritual izvedite večer pred razgovorom. Najprej zavrite vodo v čajniku ali grelcu, saj boste vanjo namakali sestavine. Narišite na tleh okoli sebe krog, lahko potresete tudi sol. Pokličite svoje duhovne vodnike in angele. Vzemite si nekaj minut in globoko dihajte, umirite um in meditirajte. Položite vse sestavine v lonec in jih blagoslovite. Predstavljate si zlato svetlobo, ki vstopa v vaše telo skozi kronsko čakro in se spušča navzdol, polni vas z zlato lučjo. Ko vizualizirate ta prizor, držite roke nad sestavinami in si predstavljajte, da se zlata svetloba preliva vanje skozi vaše dlani. Polni jih z namero, da boste naredili dober vtis na razgovoru in navdušili delodajalca s svojimi sposobnostmi in osebnostjo. Prav tako si zamislite sebe, ko odhajate iz prostora zadovoljni in z občutkom, da ste nekaj dosegli. Vztrajajte, dokler ne čutite, da ste pogumni in samozavestni. Ko končate, prelijte vodo prek sestavin in izrecite mantro: »S svetlobo in ljubeznijo, prepojen sem z esenco uspeha in samozaupanja.« Potem posodo pokrijte s pokrovom in pustite, da se vsebina namaka uro ali dve. Odstranite krog in se zahvalite vodnikom in angelom, ki so vam pomagali. Nato si pripravite kopel, v katero boste dodali mešanico. Sprostite se, a v vodi ne razmišljajte o novi službi, ampak o stvareh, ki vas osrečujejo in pomirjajo. Ko končate, se ne obrišite z brisačo, ampak pustite, da se posušite na zraku, da bo zeliščna mešanica ostala na vašem telesu. Ne spirajte je pred razgovorom.

