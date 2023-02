Duhovni nasvet: povežite se s prednicami, od njih se lahko česa naučite

Raziščite družinsko zgodovino po ženski liniji ter se povežite s svojimi prednicami. Začnite v nedavni zgodovini in si pomagajte z ustnimi in pisnimi viri. Povprašajte sorodnike po skupnih prednikih. Zapisujte si njihove pripovedi in postavljajte vprašanja, npr.: Kdo so bili starši te osebe? Je imela brate in sestre? Kaj se je zgodilo z njimi? Kje je oseba živela? Kje se je šolala? S kom se je poročila in koliko otrok je imela? Posvetite se samo eni osebi hkrati in poskusite izvedeti čim več o njej.

Začnite s svojo mamo. Pogovorite se z njo in sprašujte podrobnosti, za katere se morda prej niste zmenili. Kje je živela v mladosti? Je hodila na šolo, ki si jo je želela? Kakšna je bila kot deklica? Ne zanemarite širšega okvira, dobe, v kateri je oseba živela, saj je vplivala na način njenega razmišljanja, doživljanja in življenja.

Marsikaj lahko najdete na starih fotografijah, pismih, dnevnikih, rojstnih listih in maturitetnih spričevalih. Izbrskajte jih in proučite. Poglejte, ali ste si ženske med sabo fizično podobne. Ugotovite, ali so se iz roda v rod prenašale določene bolezni, težave pri porodu, boleče menstruacije, alergije in podobno. To vas bo opozorilo, na katere dele telesa morate biti pozorni in jih skrbno negovati.

Poskusite prepoznati družinske vzorce. So se ženske v družini poročale mlade? So bile poroke dogovorjene ali iz ljubezni? So bile vaše prednice krepke kmečke ženske, delavke ali intelektualke? Kakšen odnos so imele do svojih moških in otrok? So bile nežne in materinske ali samosvoje in uporniške? Katere od teh lastnosti lahko prepoznate v sebi? So bile srečne? So bile samo matere ali so imele službe? Jim je to preprečilo, da bi sledile svojim sanjam? So bile razočarane in obupane? Vse, kar boste spoznali, povežite s svojim življenjem.