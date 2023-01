Numerologija razkriva, ali boste bogati: izračunajte svoje število in ugotovite, ali vas čakata bogastvo ali beda

V numerologiji ima vsako število svojo energijo in vibracije, ki vplivajo na vsa področja življenja in odnosov. Tudi na finance in sposobnost zaslužka, varčevanja in razdajanja denarja.

Kako izračunati svoje število? Tako, da seštejete vse števke v datumu rojstva in ga reducirate na enomestno število. Tukaj je primer:

Če ste rojeni 28. avgusta 1974, naredite naslednje: 2 + 8 + 8 + 1 + 9 +7 + 4 = 39. Nato seštejte 3 + 9 = 12, 1 + 2 = 3. Vaše število je po tem primeru tri.

Ena

Če je vaše število ena, boste najverjetneje imeli finančno prednost skozi vse življenje. Število ena namreč nosi energijo novih začetkov, zato ste nagnjeni k temu, da ves čas začenjate nove stvari.

Niste nekdo, ki se zadolžuje, raje prihranite denar. Ste rojeni vodja, a blaginjo, ki prihaja s tem, bolj uživajo tisti, ki jih vodite, kot vi sami.

Dva

Ta je eno najmanj srečnih števil, ko gre za finance. Število dva ne odraža bogastva, saj je njegova vibracija deljenje in dajanje drugim. Oseba s tem številom je nagnjena k temu, da skrbi drugih postavlja pred svoje in zato zapravlja čas in energijo.

Preveč ste radodarni. Z lahkoto se lahko zadolžite, če svojih financ ne obdržite pod nadzorom.

Tri

Število tri je naravna vesela vibracija, zato so trojke iznajdljive, ko gre za denar – zlahka ga pridobijo. Lahko pa ga tudi brez težav zapravijo. Varčevanje torej ni njihova kvaliteta. Ko so bogati, to bogastvo ni trajno ali varno.

Dovolj je le malo nepazljivosti, torej sproščenosti, in padli boste v dolgove. Vendar se boste tudi zlahka rešili iz te situacije.

Štiri

To število se mora zelo truditi, da zasluži denar. Nosi namreč energijo »trdega dela«. Osebam s tem številom nič ne gre zlahka, za vse se morajo potruditi. Brez discipline so lahko revni celo življenje.

Toda s predanostjo in trdim delom je velika verjetnost, da boste z naložbami zaslužili veliko denarja.

Pet

Oseba, ki ima to število, velja za sposobno in dobro v svojem poklicu. Lahko uspeva, dokler je osredotočena, organizirana in pozna svoje finančne meje. Petica pomeni tudi dobrodelnost, kot delodajalka pa je do zaposlenih zelo poštena in korektna.

Verjamete, da je treba denar dati in da se bo vrnil. Vesolje vas nagrajuje za dobra dela.

Šest

To je število obilja. Ljudje s tem številom pogosto podedujejo denar ali dragoceno družinsko premoženje. Šesticam uspe vse, kar si zadajo in skoraj nikoli jim ni treba skrbeti za pritok denarja.

Vaše finančno stanje je stabilno, brez ekstremnih finančnih vzponov in padcev.

Sedem

To število je lahko nagnjeno k finančnim izzivom zaradi svoje ekscentričnosti. Denar radi kopičijo, a ga tudi zapravljajo, razmetavajo, ne da bi jim bilo mar, da nekdo drug nima ničesar.

Spremlja vas nora sreča, zato je velika verjetnost, da boste obogateli z na videz nesmiselno idejo.

Osem

To število na eni strani simbolizira veliko bogastvo, na drugi pa tudi izjemne izgube. Sporočilo tega števila je, da morate porabiti denar, da ga zaslužite.

Zelo pogosto vas skrbijo stroški, povezani z vzdrževanjem dragega življenjskega sloga.

Devet

To število brez truda in enostavno pritegne denar. Ni se mu treba posebej truditi ali žrtvovati. A jim denar v življenju ne pomeni veliko.

Devetice ste dobrotniki, ni vam žal dati denar, ko ga imate. A pazljivo, vaše bogastvo morda ne bo trajalo dolgo.