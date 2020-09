Ni čas za akcijo

Mars bo tokrat šibkejši, zato je vsak upor trenutno obsojen na neuspeh. FOTO: Romolotavani/Getty Images

Marsov kvadrat na Saturn, ki se je prvič dovršil konec avgusta in bo v retrogradni fazi eksakten danes (29. 9.), se izraža kot močno frustrirajoča in napeta energija, ki jo bo težko prenašati – prinaša občutek zvezanih rok, da se ne moremo gibati, delovati prosto – in bo ustvarjala tesnobo.Za kaj gre? Za trenje dveh različnih načinov reševanja problemov. Saturnu je varnost pomembnejša od vsega drugega, zato stopa na stran kršenja osebnih pravic in svobode. Na drugi strani je Mars, ki pogumno in neustrašno išče nove načine reševanja težav, zavoljo svoje drznosti je pripravljen tvegati za več svobode.Mars predstavlja akcijo, dinamiko, voljo in borbenost, v ovnu je vse to hitro, instinktivno, vročekrvno, napadalno. Njegova retrogradnost nagaja, da se vročekrvnost lahko usmeri celo v samouničenje oz. se ne zna prav izraziti. Bolj se zna boriti za nazaj, pri sprotnih problemih pa ne zna postaviti meje. Saturn so sistem, pravila, red, čas, omejitve, a tudi stabilnost in trdnost.Stacionarni Saturn je nepremičen in izjemno močan, sploh v kozorogu, kjer je doma in mu ni treba delati kompromisov, ampak je s svojo potrebo po rutini, redu, varnosti lahko brezmejen. Rastoči kvadrat teh planetov prinaša ovire, trenja in potrebo najti nove rešitve. Vendar se zdi, da nepotrpežljivi Mars, čeprav je v svojem znamenju, ne more narediti prav nič, da bi bila situacija drugačna. Tako je vedno bolj nemiren, a brez prave moči nad močnim Saturnom.Slednji je v znamenju, kjer je Mars na višini, tako lahko Saturn z nekaj modrosti pomiri Mars, stopi korak v njegovo smer in zmanjša razkol med dvema skrajnima načinoma soočanja s problemi. Toda vprašanje je, koliko bo Mars dovzeten za to, saj je v znamenju, kjer je Saturn na dnu, torej nima pravega spoštovanja do njega, posledično pa ostajamo ujeti v nerešljivo situacijo.A če se znova dvignemo in poskušamo vse to pogledati od daleč, lahko rečemo, da ta trenutek ni druge rešitve, kot da prenesemo situacijo, v kateri smo, in se učimo ohranjati potrpežljivost. Vsaka akcija, nov način delovanja bo zdaj naletel na jekleno ograjo, ovire in omejitve. Poskusimo najti veselje, male radosti nas bodo oplemenitile z veliko hvaležnosti. Zavedajmo se, da bo tudi to minilo.