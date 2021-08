Mlaj, torej točka, ko se Luna in Sonce poravnata, gledano z Zemlje, astrologi vzamemo kot izhodiščno točko Luninega ciklusa in predvidevamo, da se v karti mlaja že vidi tudi glavne zgodbe za štiri tedne, ki mu sledijo. Čeprav se bo dovršil jutri, 8. 8., bomo pritiske v spremembe, kaj umira in kaj se rojeva, čutili že dva dneva prej, tako da moramo biti pozorni na signale.



Sama točka mlaja je v kvadratu z Uranom, kar obljublja nemir, vznemirjenje, lahko pa tudi neko osvobajanje, preboj, potres (ne dobesedno), ki nas potrese do temeljev in prinaša možnost za nekaj novega. To, da je mlaj v levu, nakazuje, da bo sprememba hitra, temeljita, da je v osmi hiši karte mlaja, da bo sprememba katarzična, tako kot mala smrt, transformativna, a ne brez krize. Ker je tudi v osmi hiši karte države, je vse še bolj zgovorno, ker se veže s konjunkcijo Venere in Marsa v osmi hiši ter je v kvadratu s Plutonom v deseti, bo vsekakor ta mlaj za Slovenijo zelo pomemben. Na plan lahko pomeče okostnjake iz omare, lahko samo blatenje ljudi, lahko pa prav finančne/seksualne škandale pomembnih ljudi v naši deželi. Pritisk na vlado bo ekstremen in tresenje bo prineslo na plan umazano vodo, svinjarijo, ki nas bo presenetila. Kriza bo očitna. Možni so tudi pritiski, vezani na tuje finance, in spori, borba, ovire.



Da je na ascendentu mlaja južni vozel, pomeni, da bo privrelo nekaj iz preteklosti, lahko pa se to razlaga tudi kot padec. Kvadrat na Mars v deveti nakazuje pravne bitke, pritiske, sekstil na Saturn v drugi pa kljub vsemu resen pristop, vezan na finančno, bolj varčevalno mentaliteto.



Na zasebni ravni nam bo dal možnost, da nekaj, kar nas je motilo, prekinemo, se tega osvobodimo. Seveda pa je vedno vse odvisno od tega, kakšne odnose tvori točka mlaja z natalno karto ter v katerih njenih predelih je. Tako dejansko mlaj vsakemu prinese nekaj drugega.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: