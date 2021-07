Lev z zemeljskim ascendentom

Kombinacija z zemeljskim ascendentom jih malce umiri. FOTO: Peach_istock/Getty Images

Levi se znajo prav burno odzvati, če jim kdo ne nameni dovolj pozornosti ali si celo drzni dvomiti o njihovih sposobnostih. Precej so osredotočeni nase ter ves čas kot na odru – zato prav nikjer ne ostanejo neopaženi. Kombinacija z zemeljskim ascendentom pa jih malce umiri, prizemlji in naredi bolj praktične.Levi z ascendentom v znamenju bika so skupina posebnih zapetežev, ki se morajo sprostiti in nehati gledati na življenje tako strogo in resno. Zahtevajo namreč, da je vse po njihovo, in ne marajo sklepati kompromisov. Trmasto vztrajajo pri svojem, čisto vsako reč jemljejo skrajno resno, dovolj zaupajo v svoje sposobnosti in so tekmovalno zagrizeni, da se zaženejo v vse, kar se odločijo doseči.Dobri nepremičninski agentje so, najbolj pa so srečni, če so samozaposleni, saj so do podrejenih izredno zahtevni. Naučiti se morajo prilagodljivosti, nehati menjavati razpoloženje, kar je zanje skoraj nemogoče. Zahtevajo odličnost v vsem, z ničimer niso zadovoljni, tudi do sebe so preveč strogi. Razviti morajo svojo radodarnost, saj velja, da je drugače z njimi težko shajati. Sprostiti se morajo in iti s tokom.Leve z ascendentom v znamenju device težko prepoznamo po levjih lastnostih. Raje kot izstopajo se namreč držijo zase ter se ne pritožujejo, saj je devica protiutež ponosnemu in samozavestnemu levu. Sicer so dobrega srca in takoj vsakemu pripravljeni priskočiti na pomoč. Za svoje delovanje močno potrebujejo tudi samoto. Kombinacija je izvrstna za študij fizike in raziskovalce različnih poklicev. Ne potrebujejo pa toliko fanfar kot občutek, da so vse niti v njihovih rokah, ter skromno pohvalo. To ne pomeni, da ne hrepenijo po pozornosti, toda njihov aplavz mora biti bolj oseben in manj javen. Ne marajo kritike in so najverjetneje zelo inteligentni ljudje.Levi z ascendentom v znamenju kozoroga pa so tisti, ki nadzorujejo vse okoli sebe s svojo umirjenostjo, skoraj že hladnostjo. Levov ponos in kozorogov čut za odgovornost zagotavljata uspeh in levova sposobnost je čudovit temelj kozorogovi ambicioznosti. Ugledni so, spoštovani, zaupanja vredni in vedno točni. Lahko bi se naučili biti bolj sproščeni, saj vse premlevajo s treznostjo in preveč resno. Hkrati znajo biti tudi čudoviti ljubezenski partnerji, ki vse radi počnejo skupaj z ljubljeno osebo. Izredni organizatorji so, če le niso preveč zahtevni, so tudi dobri in uspešni voditelji. Izogibati se morajo le svoji tekmovalnosti in ljubosumju, da se ne bi komu zamerili, pa bodo vedno uspešni v poslovnem svetu.