Kristali za retrogradni Merkur

Kamena strela je univerzalni kristal, saj lahko okrepi moč drugih kristalov okoli sebe, obnavlja in nas ščiti. Če ga primete v roko, boste začutili njegove frekvence. Kombinirate ga lahko s fluoritom, ki bo pomiril nervozo in stres v času, ko nam gre zaradi retrogradnega Merkurja vse narobe. Sprošča tesnobnost in je odličen pomočnik, ko smo v stiski.



Črni turmalin bo pravi za vas, če se vam zdi, da je vaše življenje iztirilo in se želite prizemljiti. Raztaplja strah, tesnobo in nezadovoljstvo. Povezan je s korensko čakro, zato ga lahko uporabite, da začutite vibracije Zemlje. Ščiti nas tudi pred negativnostjo v tej neprijetni fazi.



Akvamarin nam pomaga pri tekoči komunikaciji. Povezan je z grleno čakro, pomirja in prinaša potrpežljivost.



Žad, imenovan tudi kamen modrosti, je globoke zelene barve. Krepi intuicijo. Lahko ga položite na različne konce doma ali ga nosite kot nakit, da vam bo pomagal čez dan.



Hematit bo koristen, če boste težko vzpostavili rutino ter se čutili izgubljene. Pospešil bo obnavljanje, vas prizemljil in zaščitil.



Lapis spodbuja introspekcijo in izboljša komunikacijo.



Amazonit vam bo prinesel nežnosti in ljubezen do sebe v času, ko vam bodo misli in čustva divjali v vse smeri.



Šungit bo odstranil skrbi, povezane s tehniko, ki se kvari, umiril stres, če lovite rok za oddajo, omejil pa bo tudi negativne učinke elektromagnetnega sevanja tehničnih naprav.

