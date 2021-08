Kaj pomenijo sanje o kačah?

Kača je lahko simbol nezavednega. Če sanjamo o njej, smo lahko sredi procesa zdravljenja in reševanja neke težave. Predstavlja neudomačene dele nas, prav tako kot življenjsko silo, energijo življenja. Sanje lahko predstavljajo, da se moramo povezati z intuicijo in duhovnimi platmi življenja. Pogosto sanjamo o njih v času prehoda, transformacije. Po Freudu pa je kača seveda falični simbol.



Lahko jo ukrotimo, a ne kot recimo psa. Sanje o kačah tako predstavljajo našo divjo stran, strast ali obsedenost, ki je v nasprotju z družbenimi normami in pričakovanji. V tej vlogi je lahko neprijeten simbol, saj razkriva naša poželenja, ki si jih ne želimo priznati. Prav tako je simbol kundalinija, povezana z našo duhovno naravo. Če nas ugrizne, nam kaže strahove in tesnobnost, prav tako lahko nakazuje nevarnost, ki preži na nas, ali nenadzorovane spolne impulze.



Če sanjamo, da je na naši postelji, svari, da nas v spolnosti nekdo nadvladuje ali se tega bojimo. Če jo želimo ujeti, to napoveduje izgubo v delovnem okolju. Če jo ubijete, boste premagali nasprotnike. Če sanjate, da vas je napadla, morate negovati svoj ženski vidik. Ko pa v sanjah opazite sledi kače ob svojih stopalih, je to znak, da boste zmagali v odnosu z nekom, ki ima slabe namene.

