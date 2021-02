Dobimo, kar si zaslužimo

Je narobe, če pričakujete nekaj v zameno, kadar naredite nekaj dobrega za druge? Ali se sprašujete, zakaj se vam kljub vsemu, kar storite zanje, nič dobrega ne vrne? Kje je zdaj vsa vaša pozitivna karma? Se spomnite, da imamo svobodno voljo?



Če vam nekdo ne vrne usluge, se opira na svojo svobodno voljo in ravna z vami manj ljubeče. To ni vaša krivda. Toda zaradi zakona kompenzacije vam bo vesolje vedno vrnilo z ljubeznijo v drugi obliki. Če ne pričakujete povračila od istega človeka, boste opazili, da se bo na njegovem mestu pojavil nekdo drug, ki bo ljubeč do vas.



To ne velja samo v ljubezni, ampak v vseh odnosih. Če vztrajamo v toksičnih razmerjih, blokiramo pot, po kateri bi nam vesolje dalo, kar si želimo in zaslužimo. Enako velja za priložnosti in nagrade. Tudi če vam bo torej nekdo kratkoročno škodoval, se karme ne da prelisičiti – vedno boste dobili, kar si zaslužite, zato ostanite odprti za prejemanje.



Zakon milosti pa nas opozarja na to, da smo prestrogi s sabo in mislimo, da je vesolje tudi. Bojimo se kazni, posledic za svoja dejanja. Toda zakon milosti nas spominja na sočutje in razumevanje. Vesolje vas vedno posluša. Včasih pozna vaše potrebe, preden jih sami. Zato ga prosite za milost, sočutje in čudeže.

