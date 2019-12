Pomen cesarja in svečenika

V – svečenik

V postavitvi cesar nakazuje stabilnost in avtoriteto, potrebo in sposobnost vzdrževanja prizemljenega praktičnega delovanja. Če je cesarica materinska figura, ki združuje kreativnost in strast, je cesar očetovska figura, ki polaga temelje, na katerih se lahko ustvarjalnost razvija. Cesar postavlja meje, zagotavlja stabilnost in red, uveljavlja disciplino in analizira s pomočjo uma. Karta pomeni, da so te lastnosti prisotne v vas ali nekom, ki vam je blizu. Nakazuje potrebo po osredotočenju nanje, da jih najdete v sebi in jih močneje izražate v svojem življenju. Negativen vidik cesarja je njegova nepopustljivost, potreba po pravilih, ki je lahko dušeča. V glavnem cesar predstavlja močno, zanesljivo in spoštovanja vredno osebo, ki stoji z obema nogama na tleh, z avtoriteto in karizmatično osebnostno močjo, razsodno, nepristransko, umirjeno, trdnih načel in vrednot. Pri svojem vprašanju se morate osredotočiti bolj na razum kot čustva in to, da vaše želje in potrebe niso v soglasju. Če boste na svoj položaj pogledali objektivno, boste vedeli, kaj morate storiti.Karta lahko kaže tudi, da boste postavljeni pred neprijetne odločitve, da se boste morali postaviti zase in vztrajati pri svojih načelih. Kaže lahko preveliko pasivnost v odnosih ali situaciji. Konkretno lahko predstavlja očeta ali moškega v vašem življenju z opisanimi lastnostmi. Morda ni neprijazen, je pa tog, odločen, discipliniran in samozadosten, nikoli se ne podreja ter takšno vedenje pričakuje tudi od drugih. On določa pravila, ki jim morajo drugi slediti. Predstavlja lahko tudi avtoriteto, zaverovano v svoj prav.Če se vprašanje nanaša na ljubezen, lahko kaže moškega v vašem življenju, na katerega se lahko oprete.Astrološko je povezan z egom, ki simbolizira ego in željo po samopotrjevanju. Ovni so pobudniki, a ne marajo nasprotovanja in se nikoli ne podrejajo. Delno je cesar povezan tudi s Saturnom, planetom starosti in modrosti.Obrnjena karta lahko pomeni, da bodo vaše ambicije še nekaj časa neuresničene. Če sprašujete, ali je določena oseba vredna zaupanja, ni. Če sprašujete o sebi, morda niste tako močni, kot bi si želeli biti. Avtoriteta lahko zlorabi svojo moč.Svečenik je duhovni učitelj, modrec, h kateremu se lahko obrnemo po nasvet in nam lahko da, kar potrebujemo – čeprav to ni nujno tisto, česar si želimo. Lahko je to nekdo, pri katerem iščemo vodstvo – učitelj, svetovalec, zdravnik, zdravilec, zaupni prijatelj –​, ali pa se moramo poglobiti vase in prisluhniti. Če cesar nadzira, ščiti in vodi posvetno, fizično dobro, se svečenik osredotoča na duhovnost ter pomaga duši, da se zaveda svoje poti.Karta vrhovnega svečenika nakazuje korak naprej na naši duhovni poti. Kaže lahko privrženost določeni filozofiji, ki nas vodi. Kljub temu ne pomeni, da si morate poiskati guruja, ki bo prevzel odgovornost za vaše življenje. Pravi duhovni učitelj vas bo vedno spodbujal, da boste iskali odgovore v sebi. Karta kaže tudi, da so vsi odgovori v nas, in če smo pozorni na sporočila, potem pa pogledamo globoko v svoje srce, bomo gotovo našli odgovore.Vrhovni svečenik predstavlja pripravljenost prevzemanja odgovornosti zase na vseh ravneh bivanja. Ne sodimo o stvareh, na katere se ne spoznamo.Astrološko je svečenik povezan z Merkurjem, znamenji dvojčka in device.Obrnjena karta pomeni, da mnenja drugih igrajo preveliko vlogo pri vaših odločitvah. Morda vam tradicija preprečuje, da bi se pokazali taki, kot ste. Rigidna preživeta pravila omejujejo napredek. Lahko ste zgubili upanje v situaciji, o kateri sprašujete. Lahko tudi zavrnete slab nasvet ali se uprete pravilom.