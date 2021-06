Astrologinja Lenka: Vročina nas bo spremljala do sredine avgusta

Lenka Stanić. FOTO: osebni arhiv

Luna je še vedno v znamenju Škorpijona, tokrat v čudovitem vodnem trigonu z Venero in Neptunom. Tudi če samo za trenutek pozabi ali celo spremeni globoka čustva in vse, kar jo je pritiskalo in mučilo, v nekaj lepega, nekaj, kar bo napolnilo njeno Dušo, pa naj bo to spomin na neke davne čase ali kakšno izgubljeno ljubezen.Je tudi odličen navdih, odlična otvoritev za nekaj lepih spoznanj, za nekaj, kar lahko vrne za vse slabe stvari, ki ste jih preživeli v zadnjih dneh. Trenutek, da se posvetite svojemu talentu in skozi to obrnete vse tiste negativne nakopičene energije na bolje. Iz te situacije Luna s Plutonom preide na sekstil in to je pravzaprav njen dispozitor, ki ji dodatno pomaga, da ozdravi, pozdravi vsa njena trpljenja in bolečine, jih spremeni v moč in moč. To je odlično spoprijemanje z lastnimi bolečinami in velika preobrazba ter izhod iz tega brezna.Okoli 15. ure se Luna, vsa utrujena, a sladko preoblikovana, spremeni v najsrečnejše in najbolj veselo znamenje Strelca. Počasi okreva in vidi, da je vse takojšnja reakcija na vse, kar se lahko obrne na bolje in še lepše pogleda na svet. Nekje med 18. in 20. uro bo naredila kvadrat s svojim dispozitorjem Jupitrom, tako da bo takoj naletela na nekaj velikih pričakovanj, pretiravanj, načrtov za marsikaj. Vendar je bolje, da svojo srečo pomirite in je ne izdate na glas, ampak pustite nekaj zase, saj se je Merkur ravno ustavil, stoji, se ne premika, ne hodi, ne razmišlja. Vse je v pripravi, vse je brez gibanja, zato je dobro, da samo nabiramo moči in počakamo še kakšen dan. Danes ni dan za nobena dejanja, velike so le iluzije in želje.Torek, Marsov dan, je ravno vstopil v znamenje Leva, zato je vse pravkar začelo sijati, goreti, vročina se stopnjuje in to nas bo spremljalo približno do sredine avgusta. Ali ni najlepše, kadar se prepustimo soncu in toploti, kakršni koli?