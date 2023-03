Astrologinja Lenka: Tako vržemo ven vso bolečino in trpljenje

Luna je v znamenju škorpijona, kar pomeni, da je že sama po sebi v nezavidljivi situaciji, nato pa še Uran iz znamenja bika že od jutra povzroča stresne situacije za dušo. Ne glede na to, kako napeto in stresno je, sta še vedno v medsebojnem sprejemanju glede višine. Vsakršen stres je torej le notranje prebujenje, ki lahko prinese le bolj odkrite in zavestne spremembe, ki jih v nobeni drugi situaciji morda ne bi storili. Luna nadaljuje svoje gibanje in gre v lepem aspektu z Mekrurjem in Soncem, ki sta v znamenju rib. In to je tista prava regeneracija, ki poteka v tišini, v miru s seboj, kjer sporočila pridejo sama od sebe, a jim je treba dovoliti, da pridejo do nas. Mogoče so na prvi pogled neresnična ali nejasna, saj so takšne v tem znamenju tudi same misli. A zato prinašajo neresnične stvaritve, ideje, odkrivajo in odpirajo nova področja znanja, ki so zakoreninjena globoko v nas.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Danes obstaja globok aspekt med Jupitrom in Hironom, ki zahteva posebno pozornost, da se posvetimo odkrivanju svojih globokih in nezavednih identitet, iskanju sebe in svojih idej, namenov in smotrov. Tako vržemo ven vso bolečino in trpljenje, ki se je dolgo nabiralo v naši podzavesti.

A v vseh teh situacijah se vedno najde nekaj, kar bi pripeljalo do dodatnih napačnih dejanj in napačnih usmeritev, sploh če se ne zavedamo stoodstotno, kaj hočemo in v kaj usmerjamo svojo energijo. Tako je Mars iz znamenja dvojčkov, ki se tu vrti že sedem mesecev, že tretjič v kvadratu z Neptunom. Tudi ko pride do nejasnih situacij, do odkritja stvari, za katere nismo verjeli, da se lahko zgodijo in nas pripeljejo do nerealnih pričakovanj ali razočaranj. Takrat človek vstopi v svojo šibkost, oslabi svoje namene ali celo opusti vse. Karkoli že je, treba se je zavedati, kaj je tisto, kar nas dela nemočne, v zamudi ali razočaranju nad tem, kar smo nameravali narediti. Zavedajmo se tega, soočimo se s tem.

Danes je nedelja, dan sonca, ki je v znamenju rib, že v tretji dekadi se počasi premika proti Neptunu. V tem znamenju osvetljuje vse globine, našo podzavest in najbolj notranjega jaza. In k temu bomo najbolje pripomogli, če se predamo miru, tišini in povezovanju s samim seboj, za to pa je najboljša meditacija.