Astrologinja Lenka Stanić: Mars, ki je tukaj, je zelo uničujoč, napet, živčen

Lenka Stanić. FOTO: Lenka Stanić

Dan pred Sončevim mrkom se na eni strani vse počasi umirja, na drugi pa se tudi mudi, da bi se vse zaključilo.Zdaj ni čas za nove podvige, nove začetke, kar koli. Danes je dan, da se umirimo in končamo tisto, kar smo začeli, sicer se bo marsikaj zelo zavleklo. Čeprav je Luna v radovednih in veselih dvojčkih, nekoga sili, da nekaj začne na novo, saj je tukaj nemirna, nagajiva, želi si, da bi bilo vse v gibanju. A ni še čas za to. Bolje je, da vse končamo počasi, da zaključimo zadeve. Čeprav je s Severnim vozliščem, kar daje občutek, da je mogoče storiti še veliko več, tudi če se začne nekaj povsem novega, je Lunin dispozitor Merkur. Ta je retrograden in ožgan od sonca. Kakšni so to načrti, ki so dokončani, še preden se sploh začnejo? Veliko bo napak, opustitev, veliko nejasnosti. V nekaterih pričakovanjih, zgodbah, lahko prevaramo sami sebe, morda nas občutek mami, da to storimo že zdaj in šele kasneje vidimo, kako smo se zmotili. Da ne omenjam drugih, ki lahko ali pa tudi ne obljubljajo, dajejo napačne podatke, varajo, se strinjajo ali pa se situacija kasneje enostavno spremeni. Še vedno je slabo povezana z Neptunom, zato se tla izgubljajo pod nogami, ni občutka nobene resničnosti, nečesa, kar ima trajnost in prihodnost.Mars je v zadnjih fazah znamenja raka, tukaj je zelo uničujoč, napet, živčen, vpleta se v različne družinske konflikte, s potrebo po tem ali brez. Izogibajte se kakršnemu koli nesporazumu, dogovoru, kakršnemu koli dejanju, ki je trenutno nemogoče. Ta energija se bo v dveh dneh zelo spremenila, ko bo Mars prešel v znamenje Leva, ko bo njegova energija zasijala z nekaj žlahtnosti in ustvarjalnosti, kot je zdaj pri raku.Vrnite se k nekaterim nedokončanim stvarem, zaključite vse, kar je ostalo nedokončano, nerazčiščeno, ampak v miru in tišini. To je čas, da se vsa komunikacija zmanjša na minimum, da se bolj posvetite tišini.Sreda je, Merkurjev dan. Naj bo to dan za branje, pisanje o starih časih, spominjanje nečesa iz davne preteklosti in čim več povezovanja s seboj.