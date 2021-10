Astrologinja Lenka: Osredotočite se na srečo in bogastvo

Dan se začne, ko je Luna blizu konca znamenja Raka, na stopnji padca Marsa in dodatno še v kvadratu z Marsom. Gre za zelo ostro energijo, ki lahko v trenutku pripelje do poškodb, jeze, besa in še nekaj solz v sami družini. Ker je tudi velika malomarnost, ko se človek nehote z nečim poškoduje, se poreže ali nima za nič potrpljenja. Zaželena je velika potrpežljivost v vseh oblikah in v vseh odnosih ter velika previdnost pri rokovanju z ostrimi predmeti.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Toda okoli 11. ure je Luna prešla v znamenje leva, tukaj je energija povsem drugačna, saj tukaj želi zasijati, se pokazati, ustvariti in narediti nekaj lepega zase. Ko se bo navadila na kakšno lepo uživanje, jo bo zvečer Sonce pozdravilo s kvadratom in bodo določene težave. Ker sta to dva fiksna znaka, kjer nobeden od njiju ne popušča. V odnosih med moškimi in ženskami lahko pride do konfliktov zaradi družinskih dogodkov. Da bi Luna spet priletela iz ene kritike v drugo, in to s Saturnom. Ni tako bezazlen, saj ne pusti, da gre naprej, če ni vse narejeno pravilno. Luni ne bodo všeč nobene kritike ali ukazi, ker v Levu ni preveč nagnjena. Pa vendarle obstaja še en lep aspekt, ki se danes na nebu oblikuje in to je med Venero in Jupitrom. No, to sta dve največji prednosti, največja sreča, bogastvo. Osredotočimo se nanje in naj nas vodita v največjih blagoslovih.

To je odličen občutek, da je vse mogoče, od nakupa najboljšega, kar si želimo, od spoznavanja in obnavljanja starih prijateljskih odnosov in lepih prijateljstev z njimi. Velike ljubezni, ki se lahko zgodijo v tujini ali s tujcem, in celo iskrica lahko preleti od prijatelja do ljubimca, na fakulteti med študentom in profesorjem. Danes so lepe priložnosti, le pogumno jih je treba sprejeti in slediti svojim notranjim željam.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in daje nam milijon priložnosti, da izpolnimo številne svoje želje, le sprostite se in pustite, da nas vera vodi do vsega, kar bo z lahkoto prišlo.