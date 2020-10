Astrologinja Lenka: Ne vmešavajmo se v nobene odnose

Astrokarta za 16. oktober. FOTO: Lenka Stanič

Danes zvečer bo nastala mlada luna na 23. stopnji Tehtnice. Tehtnica je že sama po sebi povezana z vsemi medosebnimi odnosi, najsi gre za partnerstvo, posel, prijateljstvo…. Na fiksni zvezdi Spike, katere narava sta prav Venera in Mars, znana pa je tudi kot zelo srečna zvezda. Venera pove, ali človek ve, kako prejeti darilo, ki mu je namenjeno, Mars pa, kako bo to darilo in to priložnost izkoristil. Še posebej pomembno je za ljudi, ki imajo določen planet ali osebno točko na njej. To so na nek način pomembni ljudjeTukaj je težko obdržati kakšen status, saj je Sonce še vedno v svojem dnu, a z Luno začenja gibanje na svoji na tako imenovani ožgani poti. Sonce je izgubilo sebe, težko se bori in sija, še najmanj zase.V opoziciji z Marsom, kar koli skuša doseči, je še vedno na stopinji pada Saturna, zato je brez moči, sam v blokadi, čuti zavist in sovraštvo do uspeha drugih. Da se to ne bi zgodilo, se tega zavedajmo in ozavestimo pri sebi in se obrnimo na neko stabilno gradnjo, bodisi odnose, bodisi hiše, ali kar koli....V kvadratu je s skupino treh iz Kozoroga, zato obstajajo določeni strahovi, nemoč, zatiranje, preveč upanja in pričakovanj. Opustimo to in dajmo vero vase in osnutek načrta, kaj je tisto, kar moramo spremeniti, opustiti, dati priložnost nečemu novemu, boljšemu, bolj uporabnemu v življenju tako za nas kot za druge.Preko dispozitorja Mlaj gre v opozicijo z Neptunom in šele potem ne vidimo pravih vrednot, pravih ocen, vse je zamegljeno in negotovo.Uboga Venera je še vedno v svojem dnu, kot da ne zna vstati in iti po svoji poti, ampak se obtožuje, krivi, jamra, kako so vsi krivi in delajo proti njej. V opoziciji z Neptunom, niti ne vidi, kje je, kam gre, kaj hoče in če sploh ima kakršno koli željo.Najbolj ugoden aspekt je Mlaj s Severnim / Južnim vozlom, zato je najbolje, da se ne vmešavamo v nobene odnose, stvari, ki nam ne ustrezajo, ampak se posvetimo in delamo na sebi, dvignemo se na višjo raven, ker je to edina osnova ne samo za nas, ampak tudi za druge da bi bili srečnejši.