Astrologinja Lenka: Na lepe začetke računajte 8. februarja

Dan se začne z Luno v Ribah in v konjunkciji z Neptunom. Takrat smo priča neverjetnim sanjam, domišljiji, romantiki in še boljši realnosti. Idealni pogoji za sprostitev, meditacijo, vizualizacijo in intuicijo. Spustimo (realizirajmo) vse te fenomenalne ideje, vse stvari, za katere verjamemo, da so najboljše za nas. Morda bo tu prevladalo zaupanje, ki ga nosimo v sebi, v katerega zmoremo verjeti in videti tisto, kar je mnogim nevidno ali nedosegljivo. Dosegljivo je le, če se povežemo sami s seboj in z željo, ki jo nosimo v srcu. Mnoge umetnosti je mogoče sprožiti, mnoge talente, skrite globoko v človeku, je mogoče oživiti. Glasba, pesem, ples, slikanje in vse umetnosti, ki jih je zdaj mogoče ustvarjati in izvajati. Vzemite si čas za duhovno prakso, jogo, da umirite svoj um in telo.

Marsikomu bo to prineslo zameglitev misli in čustev, zato se bodo nekateri predajali drugim užitkom. Odvisno je od moči in pogledov, ki jih ima, a gre za globoko potrebo, skozi katero mora iti njegova duša.

In tako je Luna – Duša, polna svojih vizij, svojih sanj, svoje resnice, podprta tudi s Plutonom, ki ji daje moč, da brez oklevanja vztraja in doseže vse, kar si je zamislila.

Vendar pa je najboljši aspekt med Soncem v Vodnarju in Jupitrom v Ovnu. To je lep in srečen kraljevski aspekt, ki ponuja več, kot si človek želi. Daje privilegije, razširitev, pomoč, pa naj bo to v finančnem ali poslovnem načrtu. To je vera v vse, kar se naredi, v vse, kar se želi, ker daje zanesljiv uspeh. Zaključek visokih in prestižnih šol, pridobitev najvišje diplome. Pozitivizem, ki je prisoten v človeku samem, da okoli sebe vidi samo lepe stvari. Tukaj se šibke stvari ne vidijo, ne slišijo ali pa se preprosto tako hitro spremenijo v najboljše zase in za druge.

V tem se lahko zgodi srečanje s pomembnimi ljudmi, srečanje z učiteljem, ki lahko v človeku razkrije nekaj posebnega in mu tako spremeni življenje na bolje. Polni bomo idej, ki prihajajo samo zato, da motivirajo druge k še boljšemu življenju.

Danes je sreda, Merkurjev dan, on pa je v znamenju kozoroga. Počasi se premika naprej in se skuša otresti zapletenih misli. Prihaja iz svoje sence, spominja se nekih stvari iz preteklosti, iz davnega časa, ki ga včasih iztirijo in vrnejo nazaj, a to se običajno zgodi, ko se vrne. Odvrzite pa vse stvari, ki so globoko v vas, misli in razmišljanja, o katerih ne želite ali ne morete govoriti. Zdaj je čas, da se jih znebite in naredite prostor za lepe začetke, ki prihajajo od 8. februarja