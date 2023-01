Astrologinja Lenka: Kaj prinaša prvi letošnji mlaj

Nocoj ob 21.52 bo nastala prvi letošnji mlaj na 1.32 stopinje v znamenju vodnarja.

A že od samega jutra je Luna v sekstilu z Neptunom, kar nam počasi omogoča vstop in pripravo na to lunacijo. Preden pa se premakne v znamenje vodnarja, bo šla tudi skozi Pluton, šla bo skozi ta tunel čiščenja, prečiščevanja in odmetavanja vsega odvečnega, kar je nepotrebno prenašati iz znamenja kozoroga v znamenje vodnarja. Kajti kozorog je znak staromodnosti, ohranjanja tradicije, ohranjanja že obstoječe oblike. In da bi dosegli nekaj novega, je potrebno Dušo očistiti vsega, kar ustvarja onesnaženje, strup, ljubosumje, zavist in šele ko je Duša čista in lahka, je pripravljena sprejemati nove ideje in se odpreti novim začetkom.

FOTO: Lenka Stanić

In tako imamo letos prvo mlado luno, ki je čisto na začetku vodnarja. To je znamenje, ki od nas zahteva, da se prepustimo presenečenjem, spremembam, drugačnosti. Daje veliko priložnosti, le če smo jih pripravljeni sprejeti. To je tudi seme, ki je posejano za nove, sodobne in moderne stvari, ki se bodo morda pojavile kasneje, pomembna pa je ideja. Zato je v času mlaja zaželeno, da se prepustite tišini, miru v sebi in prikličete oziroma usmerite svojo največjo željo. Ker ima ta mlada Luna lep aspekt z Jupitrom, kar nam daje veliko podporo, vero in možnost, da dobimo vse. Ne pozabimo, da je vodnar tisto znamenje, ki potrebuje svobodo, neodvisnost, ideje, ki so pred časom in so drugim pogosto nerazumljene. A zato daje korak naprej ne samo pred časom, ampak nam daje tudi priložnost za velike spremembe, četudi so te popolnoma čudaške ali drugačne od drugih. Bodite svobodni, bodite izvirni, edinstveni in hkrati pozorni na druge. Ta mlada luna v nas prebudi željo po večjih prijateljstvih, daje nam priložnost, da marsikatero prijateljstvo popravimo, tudi tista, ki so bila nekoč pretrgana, je zdaj čas, da jih obrnemo na bolje.

Je pa vodnar zračno znamenje, poln novih in izvirnih idej, veliko novih semen, a je hkrati tudi prehiter, kar lahko povzroči napetost in živčnost.

V tišini, meditaciji sprožimo nove neznane ideje, ki presegajo lastna pričakovanja, prepustimo se in si odpremo pot za celo leto, ki je pred nami, pustimo se presenetiti najbolj nepričakovanim stvarem.

Danes je sobota, Saturnov dan in on je dispozitor te lunacije, ki je prav tako v družbi lepe, svobodne in neodvisne Venere – dekleta – ženske. Najpomembnejša od vsega je notranja poštenost do sebe, do drugih, globoko in trajno prijateljstvo, ki se šele kasneje lahko spremeni v velik in zvest odnos. In le tako lahko odnos sam preživi.