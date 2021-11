Astrologinja Lenka: danes se zazrite vase

Luna je še vedno v znamenju Bika, le da se je nekoliko oddaljila od stresnih situacij in prepirov, torej od Marsa in Urana. Počasi se umirja in prehaja v stanje mirovanja, da se pripravi na jutrišnji mrk. Čakal jo bo Merkur v znamenju Škorpijona, ki komaj čaka, da jo še malce pokritizira, da uniči še nekaj stvari iz preteklosti, saj stvari ne morejo ostati nedorečene. Bo pa danes stanje veliko boljše, če se bomo posvetili sebi, svoji notranjosti, saj je Merkur v sekstilu z Neptunom v znamenju Rib. Kaj nam to pove, kaj še moramo odkriti v sebi, česa morda ne vemo, v kar sami morda ne verjamemo? To nam daje fenomenalen vpogled, da razumemo, da obstaja nekaj drugega, neka druga sila, ne samo to, kar vidimo in slišimo. Razkrije se nam marsikaj, kar lahko spremeni naš pogled na svet, da verjamemo v nekakšne nevidne sile, ki nam lahko res pomagajo. Le počasi in nežno se moramo umiriti, si stvar vizualizirati in si jo zares zaželeti, iz dna duše. To je veliko zaupanje v nekaj, česar še ne vidimo, in vemo, da bo prišlo. To je vera, ki nas drži, da bomo lažje napredovali. S tem vidikom se pojavijo močna intuicija, novi talenti, karkoli že je, predvsem pa ročno delo. Idej je na pretek, saj jih lahko kasneje uresničimo.

V zraku se je že jutrišnji mrk – Lunin mrk, ki se bo zgodil na 27. stopinjah v znamenju Bika. Je opozicija Soncu v znamenju Škorpijona, družba mu delata tudi Merkur in Mars. Vse to ustvarja težko, pretežko energijo.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, dan, ki nas vedno uči, da v vsem in vseh vidimo le vero, optimizem, lepoto, da je vse mogoče, da se vse da. Pridružimo se mu, da bo jutrišnji mrk lažji.