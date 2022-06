Astrologinja Lenka: Danes naredite vse brez zadržkov

Luna nadaljuje svojo pot skozi znamenje Device, zato se je treba danes posvetiti lepim stvarem. Čeprav je vedno njena prioriteta, da naredi red v hiši, da vse poteka po načrtih in da česar ne pusti za jutri. Danes pa vse to zavrzite, ne pospravljajte, ne razmišljajte o boleznih, ki vas lahko doletijo. Ne smilite se sebi, ampak uživajte, saj vas planeti kličejo, da napolnite dušo z lepimi stvarmi. Luna je danes v lepih aspektih, predvsem s planeti iz znamenja Bika, in nas prosi, da smo neobremenjeni z malenkostmi in skrbmi, saj je Venera tista, ki skrbi za užitek in srečo. Danes si kaj kupite ali se srečajte z dragimi prijatelj. Uran podpira dušo, da želi in skoči iz ustaljenih oblik, da naredi kaj drznejšega, kaj nenavadnega za sumničavo in nezaupljivo Devico. Lepo se je prepustiti temu občutku in brez strahu začeti svoj projekt.

7. 6. 2022. FOTO: Lenka Stanić

Obstaja tudi Severno vozlišče, ki omogoča, da kaj kupiš ali narediš, kar bo ostalo še dolgo, celo za naslednje generacije. Če pride do nesporazuma med čustvi in voljo ali celo v razmerju, se bo to hitro popravilo, saj je Merkur dispozitor obojega, z Neptunom pa je še vedno v lepem aspektu, zato se prepusti viziji in veri, da se počasi razreši vsak problem v tišini. Vsi zapleti počasi prihajajo na dan, kajti Merkur je začel gledati naprej – njegov fokus je v prihodnosti, ne kot prej, ko je čistil preteklost.

Danes je torek, Marsov dan, in je v znamenju Ovna. Spremlja ga Jupiter, ki ga spodbuja, da naredi vse brez zadržkov in čakanja, pri čemer obstajajo neustrašnost, veliki načrti in dovolj energije, da vztrajaš v vsem, zagotovo ti bo uspelo.