Astrologinja Lenka: Dajmo si mero

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanič

Danes je nedelja, dan Sonca, vendar je Sonce v natančnem kvadratu s Saturnom, ki ga zavira, omeji, blokira, kot da mu ne dovoli, da bi pokazal svoj pravi Jaz, in je še vedno brez moči in volje.Retrogradni Mars je na višini Sonca, kjer je poln samega sebe, a še vedno obrnjen v notranjosti sebe, še posebej, ker je v natančnem kvadratu z Jupitrom, ki je v največjem padcu in največji nemorali, zato ga lahko brez težav ponese v kakšno večjo finančno zapravljivost in pretiravanja v vsem na splošno. Dajmo si mero.A zato se moramo odpreti, da damo čim več topline in nežnosti sebi, od tam naprej pa izžarevamo in nesebično dajemo vsem. Sonce nam daje toploto, vitalnost, energijo, pošilja te angelske niti vsem enako na planetu Zemlja, pri njem ne obstaja delitev, hej revni ste, bogati, majhni, veliki, črni, beli - zanj smo vsi enaki, le kdo je samo pripravljen te nevidne Angelske Niti sprejetiLuna je še vedno v svojem pada in svoji globii v Škorpijonu, njen prvi aspekt pa je sekstil z Venero iz Device. To je srečanje dveh jokajočih in razočaranih Duš in zdaj je trenutek, da malo po jamrata, da se svetujeta, kako naprej in se spodbujata za naprej v prihodnost. Luna bo naredila tudi trigon z retro Neptunom, zato jo bo s svojim magnetom počasi izvlekel iz težkih in žalostnih misli ter jo s svojo močno karizmo potegnil in navdihnil, da naredi nekaj lepega zase in za druge.Na nebu sta Venera in Neptun R v egzaktni opoziciji.Ali je Venerina ljubezen čista, odprta, ali je odprta, da verjame, se preda, ne da bi bila nekaj, kar jo zadržuje in pravi hej, ustavi se, pa on te laže, vara, ne spoštuje, govori ne resnico, spet boš doživeli veliko razočaranje šele zdaj si ne boš opomogla od vsega.A ne samo, da je Luna pred tem naredila aspekt z obema, dala jima je malo nasvetov in moči, kako vse to premagati, kako se približati, kako obrniti svojo ne moč v moč, še posebej zato, da Venera začne bolj verjeti vase in se bolj vrednovati, da se ceni, da se ne boji, ko ji kdo preveč obljublja, naj sprejme itak je v zemeljski Devici, ki je ne pusti odlepiti in oditi.Danes je dan, da ne gremo čez analizo in izračun, koliko in kaj bomo dobili, posebej v ljubezni, ampak se prepustimo, zaupajmo sebi, verjememo, da lahko resnično ljubezen dobimo, še posebej, če se to zgodi v službi na delovnem mestu.