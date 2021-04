Astronapoved: Sonce in Merkur v znamenju Bika

Luna suvereno prehaja skozi znamenje Raka podprta s trigonom iz Neptuna, ki ji omogoča, da se nekoliko bolj zanese na svojo intuicijo. Ta vodni element nam daje vpogled še v tisto, česar ne vidimo, kar le slutimo. Toda Neptun nam lahko obljublja veliko več, kot smo sposobni prenesti. Merkur, ki predstavlja naše um in misli, v znamenju Ovna nima več potrpljenja in si želi miru in sprostitve. Okoli 12.30 preide v znamenje Bika in bo v njem ostal do 4. maja. Njegove misli imajo težo in niso več prenagljene. Osredotočen je na uživanje v naravi, na razmislek o tem, kako dobiti in zaslužiti več. Njegove ideje se zelo hitro uresničijo.



Sonce, ki je na zadnji stopinji znaka svoje višine, kjer se je počutilo kot kralj, okoli 22.30 preide v zemeljsko znamenje Bika. In spet sta skupaj z Merkurjem. Sonce, naša volja in zavest so zdaj usmerjeni v uresničevanje načrtov. Njihov dispozitor Venera je v svojem domu, kar je še en dokaz njihove navezanosti na snov, na vse, kar je mogoče doseči, in vso lepoto planeta Zemlja.



In kako ugotovimo, kdo se je rodil v katerem znamenju? Imamo 12 mesecev, 12 znakov glede na položaj Sonca. To predstavlja našo vitalnost, zavest, voljo, potrebo po izstopanju ali celo umiku, pa tudi mesto, na katerem območju v horoskopu želimo v življenju osvetliti najbolj. Toda to ni dovolj, da en horoskop obdela eno natalno karto. Najpomembnejši je ascendent, podznak, v katerem znamenju je in kam gre njegov vladar, pa tudi drugi planeti in še veliko več ... ..



To je dan, ko lahko brez pretiravanja dosežemo to, kar smo načrtovali.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: