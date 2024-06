Znano, kdo so nasprotniki slovenskih odbojkarjev na OI v Parizu

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo na olimpijskih igrah v Parizu nastopila v skupini A. Njeni tekmeci bodo Francija, Kanada in Srbija.

Slovenija se je z vsemi tremi reprezentancami pomerila v letošnji ligi narodov in jih premagala. Od Francozov je bila boljša s 3:1 v nizih, medtem ko je Kanadčane in Srbe porazila s 3:2.

Slovenija bo na olimpijskem turnirju nastopila prvič.

V skupini B bodo igrali Poljaki, Italijani, Brazilci in Egipčani, medtem ko bodo Japonci, Američani, Argentinci in Nemci igrali v skupini C.

Olimpijske igre v Parizu se bodo začele 26. julija.