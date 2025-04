Arso izdal oranžno opozorilo: s saharskim peskom prihaja še tole ...

Pisali smo, da po napovedih dežurnih meteorologov k nam v četrtek prihaja nova pošiljka saharskega prahu. Za ponoči in v četrtek pa je Arso izdal tudi opozorilo pred močnejšim vetrom.

Ponoči in v četrtek zjutraj bodo sunki južnega vetra v slovenski Istri lahko presegali hitrost 70 kilometrov na uro, Arso pa je za danes od 18. ure do 6. ure zjutraj v četrtek tako za jugozahodni del države izdal oranžno opozorilo.

Kot napovedujejo na Arsu, bo danes v zahodni in deloma osrednji Sloveniji spremenljivo do pretežno oblačno, na vzhodu pa bo po večini sončno. Čez dan bodo možne posamezne plohe in nevihte, ki bodo najbolj verjetne v severozahodni Sloveniji. Ponekod bo pihal južni do jugovzhodni veter, ob morju jugo.

V četrtek bo sprva pretežno oblačno in večinoma suho. Sredi dneva se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine, deloma nevihte, ki se bodo popoldne širile proti vzhodu. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, drugod veter južnih smeri.