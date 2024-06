Naši odbojkarji so se slekli in zažgali internet

V torek zvečer so bile Stožice spet odbojkarski hram! Tekma med Slovenijo in Argentino je odločala, ali bodo slovenski odbojkarji odpotovali na olimpijske igre v Parizu.

Uspelo jim je! In to na prepričljiv način.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je potrdila svojo udeležbo na olimpijskih igrah v Parizu, svojih prvih z znamenjem petih krogov v zgodovini.

To je storila na impresiven način, v svoji deveti tekmi v letošnji ligi narodov je po zmagi s 3:0 nad Argentino vpisala svoj osmi uspeh, ima torej le en neuspeh, in je tudi vodilna na razpredelnici.

Z zmagovitimi nastopi si je zagotovila udeležbo na sklepnem turnirju najboljše osmerice letošnje lige narodov naslednji teden v Łódźu na Poljskem, z uspešnim nizom pa je skočila kar na 4. mesto na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze, to je najvišje doslej. Pred njo so le Poljska, Italija in Brazilija.

Veselje je trajalo dolgo v noč. Potem so majice postale premokre (verjetno tudi od šampanjca), zato so se slekli. Njihova torza in sixpacki so zasijali. Odbojkarska zveza Slovenije je to objavila na svoji Facebook strani in ... Internet se je vžgal, se temu reče!