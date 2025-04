Zato se pa Romi streljajo med sabo: »Vse nas je hotel pobiti, pa dobil samo tri leta zapora!«

»Streljal je na skupino ljudi, vse nas je hotel pobiti, pa je dobil samo tri leta zapora! To je sramota za novomeško sodišče, zelo sem razočaran nad kaznijo. Če nekdo v trgovini ukrade eno klobaso, dobi pol leta zapora, on pa je hotel ubijati, pa le tri leta! Ni čudno, da se Romi streljajo med sabo, ker dobijo premalo kazni,« je bil na novomeškem sodišču vidno razočaran Dimitrij Zupančič iz romskega naselja Šmihel v Novem mestu. On je bil namreč tisti, na katerega je 8. septembra lani streljal njegov sosed Dušan Brezar. Sicer ga je zgrešil, je pa zadel dve deklici, ki sta bežali v gruči ljudi....