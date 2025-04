Prihaja orkanski jugo? Katamaranske in trajektne linije Hrvati odpovedali, grozijo do šest metrov visoki valovi

Zaradi močnega juga na območju severnega in srednjega Jadrana popoldne in zvečer pričakujejo do šest metrov visoke morske valove, je sporočil hrvaški pomorski hidrometeorološki center v Splitu. Številne katamaranske in nekatere trajektne linije na hrvaški obali zato danes ne obratujejo.

Prihaja orkanski jugo?

Sunki vetra se v severnem in srednjem Jadranu krepijo in bi do večera lahko prerasli v orkanski jugo. Posamezni sunki bi lahko dosegli hitrosti nad sto kilometrov na uro in povzročili do šest metrov visoke valove.

V južnem Jadranu medtem pričakujejo do štiri metre visoke valove, podatke hidrometeorološkega centra navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.

Zaradi neugodnih vremenskih razmer so danes prekinjene vse katamaranske linije iz Splita proti otokom, je sporočila pisarna družbe Jadrolinija. Prekinjene so tudi trajektne linije Split-Vela Luka-Lastovo, Sumartin-Makarska in Sućuraj-Drvenik.